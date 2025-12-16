Mădălina Ghenea încinge internetul cu o reclamă la haine sport. Cum a apărut bruneta

Celebra Mădălina Ghenea a dat din nou lovitura, de această dată cu o sesiune foto pentru articole sport. Acestea îi scot în evidență bronzul perfect, dar și formele apetisante.

Actrița a pozat de această dată pentru o campanie a unei firme de haine sport. Practic trupul ei a fost pus în evidență de ținute mulate care îi vin mănușă. Iar culoarea compleului îi accentuează bronzul.

De altfel și posturile pe care vedeta le-a adoptat sunt extreme de sexy. Astfel că succesul campaniei pare să fie unul garantat. De altfel, în ultima perioada, aceasta pare să marcheze succes după succes din punct de vedere profesional.

Unul dintre acestea, a fost și un premiu primit de la o celebră revistă românească. Pentru eveniment Ghenea a revenit pe plaiurile natale unde a dat și câteva interviuri legate de viața ei personală. Nu se întrevede vreun iubit la orizont, dar Charlotte, fiica ei, îi ocupă tot timpul. De altfel, cea mică alături de verișorul ei, fiul fratelui Mădălinei, par să fei principalele preocupări personale ale artistei.

Cei doi copii merg cu ea în vacanțe, tocmai pentru că Mădălina își dorește ca ei să aibă o relație apropiată. Nu de alta, dar Charlotte nu are frați. Asta deși actrița a precizat că nu a renunțat la visul de a adopta un alt copil.

Aceasta începuse formalitățile acum câțiva ani legat de adopție, dar timpul destul de limitat a făcut-o să renunțe la idee. Acum spune că și-ar face timp pentru a mai adăuga un membru familiei sale. Cu toate acestea nici vorbă despre vreun eventual iubit sau un alt copil pe cale naturală.

Se pare că Mădălina s-a cam lecuit de relații, mai ales că ultima dintre ele a lăsat-o cu sechele. Astfel că a făcut publice detalii scandaloase, inclusiv că fostul avea cel puțin o altă relație decât cea în care era implicate Mădălina Ghenea.