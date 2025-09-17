Cum a aflat Mădălina Ghenea că e înșelată. Detaliul uluitor lăsat de amantă

Mădălina Ghenea a povestit într-un story cum a aflat despre faptul că este înșelată de iubitul alături de care a stat în ultima perioadă. Cea care a devoalat tot a fost amanta.

Actrița a povestit fanilor că a aflat într-un mod bizar despre faptul că nu este singura femeie din viața iubitului ei. ”Îmi amintesc un episod halucinat. Practic am găsit un inel sub pat și acest bărbat mi-a spus că este inelul unei prietene care venea pe la el. Și care își lăsa lucrurile aiurea.

A închis discuția și am trecut peste. Câteva luni mai târziu am auzit acest mesaj, eu urma să plec în America la muncă. Practic, mesajul vocal era: ”hai că ea pleacă la Oscar, vino aici ca să o facem să găsească un alt inel sub pat”, a povestit modelul.

Culmea este că povestea nu s-a terminat aici. Dezvăluirile ar fi fost făcute de fata respectivă. ”Toate aceste lucruri mi le-a spus fata respectivă, practic puteam să fac un denunț penal. Nici nu înțeleg de ce m-a chemat acest personaj. Dar cum să interpretez o astfel de situație. Oricum ar fi eu îi mulțumesc fetei respective, pentru că mi-a făcut o mare favoare. A scos din viața mea o astfel de persoană”, a mai spus actrița.

De altfel, Ghenea a precizat într-un alt story faptul că a trecut prin cea mai cumplită experiență amoroasă. Mai exact bărbatul alături de care și-a petrecut ultima perioadă ar fi avut o viață dublă, poate chiar triplă. Acesta este motivul pentru care românca declară că nu mai vrea să aibă nicio relație o lungă perioadă de timp.

De altfel, pe plan personal, aceasta nu a fost tocmai norocoasă. Nu de alta, dar deși are o fiica cu Matei Stratan, cei doi nu au rămas împreună. Nici celelalte relații celebre pe care românca le-a avut nu s-au finalizat cu vreo căsnicie.