Monden

Cum a aflat Mădălina Ghenea că e înșelată. Detaliul uluitor lăsat de amantă

Mădălina Ghenea. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Mădălina Ghenea a povestit într-un story cum a aflat despre faptul că este înșelată de iubitul alături de care a stat în ultima perioadă. Cea care a devoalat tot a fost amanta.

Mădălina Ghenea pusă în fața faptului împlinit

Actrița a povestit fanilor că a aflat într-un mod bizar despre faptul că nu este singura femeie din viața iubitului ei. ”Îmi amintesc un episod halucinat. Practic am găsit un inel sub pat și acest bărbat mi-a spus că este inelul unei prietene care venea pe la el. Și care își lăsa lucrurile aiurea.

madalina ghenea

Sursa foto Youtube

A închis discuția și am trecut peste. Câteva luni mai târziu am auzit acest mesaj, eu urma să plec în America la muncă. Practic, mesajul vocal era: ”hai că ea pleacă la Oscar, vino aici ca să o facem să găsească un alt inel sub pat”, a povestit modelul.

Ghinion în dragoste

Culmea este că povestea nu s-a terminat aici. Dezvăluirile ar fi fost făcute de fata respectivă. ”Toate aceste lucruri mi le-a spus fata respectivă, practic puteam să fac un denunț penal. Nici nu înțeleg de ce m-a chemat acest personaj. Dar cum să interpretez o astfel de situație. Oricum ar fi eu îi mulțumesc fetei respective, pentru că mi-a făcut o mare favoare. A scos din viața mea o astfel de persoană”, a mai spus actrița.

Toto Dumitrescu, în arest pentru 30 de zile după accidentul din Primăverii. Test pozitiv la cocaină. Update
Toto Dumitrescu, în arest pentru 30 de zile după accidentul din Primăverii. Test pozitiv la cocaină. Update
Ruptură între Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic. De ce vrea președintele schimbarea antrenorului
Ruptură între Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic. De ce vrea președintele schimbarea antrenorului

De altfel, Ghenea a precizat într-un alt story faptul că a trecut prin cea mai cumplită experiență amoroasă. Mai exact bărbatul alături de care și-a petrecut ultima perioadă ar fi avut o viață dublă, poate chiar triplă. Acesta este motivul pentru care românca declară că nu mai vrea să aibă nicio relație o lungă perioadă de timp.

De altfel, pe plan personal, aceasta nu a fost tocmai norocoasă. Nu de alta, dar deși are o fiica cu Matei Stratan, cei doi nu au rămas împreună.  Nici celelalte relații celebre pe care românca le-a avut nu s-au finalizat cu vreo căsnicie.

