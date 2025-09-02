Monden Mădălina Ghenea, alături de un actor celebru. Ce au făcut cei doi







În aceste zile, Veneția este plină ochi de actori de renume și vedete de ralie internațională, pentru festivalul de film. Acolo este prezentă și Mădălina Ghenea care nu a ratat ocazia de a se fotografia cu unul dintre cei mai râvniți actori.

Actrița a făcut furori cu o rochie roșie care i-a pus în evidență toate atuurile fizice. De altfel, machiajul a fost foarte bine studiat astfel încât să completeze ținuta extrem de ofertantă. decolteul rochiei a fost unul amețitor, iar partenerul de poză nimeni altul decât Jude Law.

Cele două vedete internaționale au făcut o poză în care au afișat numai un zâmbet, semn că revederea le-a priit. Mădălina a scris și un mesaj la postare ”reuniți! 12 ani de la Dom Hemingway și am revenit pe covorul roșu alături de acest suflet blând. Nici nu pot să spun cât sunt de recunoscătoare”, s scris Mădălina Ghenea.

De altfel, actrița a atras toate privirile la premierea filmului „The Smashing Machine”. Rochia neagră cu trenă dintr-un material satinat a făcut-o vedeta serii. Presa din Italia a ovaționat ținuta Mădălinei despre care a scris că putea să poarte orice pentru că ar fi strălucit oricum. Loredana Salanță a fost o altă prezență extrem de apreciată pe covorul roșu.

Românca, fostă miss România a fost invitată de Netflix la premiera filmului Jay Kelly. De altfel, aceasta este implicată în multe proiecte sociale, despre care a vorbit într-un interviu. ”Trebuie să fiu un exemplu pentru societate, mai ales pentru tinerele mămici și îmi doresc chiar să fiu un exemplu pentru ele.

Nu este ușor să împarți profesia de mămică, cât și cea de model și participantă la un concurs de frumusețe, dar cred că pasiunea pentru ambele și iubirea pentru copilul tău îți dă puterea și determinarea de care ai nevoie pentru a face performanță”, a spus Loredana.