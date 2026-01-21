Monden

Secretele Mădălinei Ghenea pentru o siluetă perfectă. Are reguli stricte

Madalina Ghenea. Sursă foto: Instagram
La 38 de ani, Mădălina Ghenea atrage atenția prin frumusețea sa naturală și prin silueta bine definită, menținută constant printr-un stil de viață disciplinat. Recent, actrița a oferit detalii pe Instagram despre rutina sa zilnică și modul în care reușește să se mențină în formă de ani de zile.

Cum își menține Mădălina Ghenea silueta

Unul dintre principiile fundamentale ale actriței este exercițiul fizic regulat. Mădălina Ghenea se antrenează de patru ori pe săptămână și consideră aceste sesiuni de mișcare esențiale pentru sănătatea și starea sa de bine.

Chiar și în situații dificile, cum a fost o accidentare recentă care a necesitat vizite la spital, vedeta a continuat să facă sport, adaptând intensitatea exercițiilor la condiția fizică, fără a renunța complet la rutină.

„Chiar și după ce m-am accidentat sau am primit vaccinul antitetanos, nu am întrerupt antrenamentele. Am ajustat intensitatea, dar am fost prezentă la sală. Consecvența contează mai mult decât tot restul”, a explicat Ghenea.

Nicio zi fără suplimente alimentare

Pe lângă sport, ea include și suplimente alimentare recomandate de medic, printre care vitamina D, vitamina C, magneziu și Omega-3. Această combinație, alături de antrenamente regulate, contribuie la menținerea energiei și a unei stări generale bune, chiar și în perioadele mai solicitante.

Alimentația actrițe este, de asemenea, un factor important în menținerea formei. Ghenea suferă de boala celiacă, ceea ce înseamnă că trebuie să evite complet alimentele care conțin gluten, cum ar fi pâinea, pastele, pizza sau dulciurile.

Mădălina Ghenea nu mănâncă niciodată pizza

Această restricție nu reprezintă o dietă de slăbit, ci o necesitate medicală pentru a preveni disconfortul sau problemele de sănătate. „Îmi doresc uneori să mănânc pizza sau paste, dar știu că mă voi simți rău. De aceea, mă concentrez pe ceea ce pot consuma fără probleme și respect cu strictețe aceste reguli”, a povestit ea pentru fanii săi.

Indiferent de circumstanțe sau de momentele mai dificile, actrița rămâne constantă în antrenamentele sale și în respectarea unei diete adaptate nevoilor sale medicale.

