Alimentul care îți distruge silueta. Conține o mulțime de calorii

România. Nutriționista Mihaela Bilic a declarat că dulciurile și sucurile „zero zahăr” sunt foarte periculoase pentru sănătate și că au multe calorii. Ea a mai spus că aceste produse conțin maltitol și că sunt bune pentru diabetici, nu pentru cei care vor să slăbească, potrivit Gândul.

Mihaela Bilic, despre dulciurile „zero zahăr”

„Cine are răbdare și ochi buni ca să citească eticheta? Dacă am face asta, am observa cu stupoare că numărul de calorii este identic cu al produselor cu zahăr clasic! Eu nu m-am lăsat și iată ce am aflat: biscuiții au 430 cal/100g, ciocolata 480 cal, iar napolitanele 460, adică 100 cal/bucată …ceea ce este enorm pentru un produs care se vrea fără zahăr. Despre ingrediente nu mai vorbim, între 30 și 40% maltitol, ulei de palmier din plin și un gust dubios. Nu e de mirare că oamenii evită produsele cu îndulcitori!”, scrie Mihaela Bilic.

Nu există așa ceva

Nutriționista a spus că nu mai există deserturi „zero zahăr” și că oamenii nu trebuie să se lase păcăliți. Ea a declarat că produsele care nu conțineau deloc zahăr aveau zaharină și aspartam, dar că nu mai există pe piață.

Ea a declarat că în produsele făinoase și-n ciocolată se pun alcooli de zahăr, care se numesc tot îndulcitori, și că se creează confuzia și iluzia că produsele ar fi pentru slăbit. Aceasta a spus că este mai bine să mâncăm un desert gustos din când în când decât aceste produse. Nutriționista a mai zis că cei care cumpără dulciuri „Zero zahăr” cheltuie banii de pomană și că mai rău își distrug silueta.

Nu ajută la slăbit

„Înafară de sucul ZERO, nu va amăgiți crezând că există deserturi ZERO. Cheltuială de pomană și rezultat ZERO asupra siluetei”, mai atrage atenția Mihaela Bilic pe Facebook. Cei care vor să slăbească pot înlocui dulciurile cu fructe. Puteți mânca dulciuri, dar cu moderație.