Mădălina Ghenea cere despăgubiri record în instanță pentru hărțuire online. Inculpata este tot româncă

Justiția din Italia se apropie de un moment-cheie într-un dosar de stalking cu ecou public major, în care este implicată actrița și modelul român Mădălina Ghenea. Procurorii din Milano au solicitat o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru o femeie de 45 de ani, cetățean român, acuzată că ar fi hărțuit-o ani la rând pe vedetă prin mesaje și amenințări transmise pe rețelele sociale, potrivit Corriere della Sera.

Cererea a fost formulată de procurorul Marisa Marchini, în fața Tribunalului din Milano, într-un proces în care Mădălina Ghenea s-a constituit parte civilă, alături de mama sa. Dosarul este judecat de completul condus de judecătoarea Elisabetta Canevini, președinta secției penale.

Potrivit acuzării, inculpata ar fi transmis în mod repetat mesaje jignitoare, amenințări și comentarii defăimătoare, folosind conturi false, faptele fiind încadrate ca stalking agravat prin utilizarea mijloacelor informatice. Procurorii au cerut aplicarea unor circumstanțe atenuante generice, considerate echivalente cu agravanta utilizării mediului online.

Conform declarațiilor actriței, hărțuirea ar fi debutat după apariția sa în filmul „Youth”, regizat de Paolo Sorrentino, și ar fi continuat până de curând. La momentul depunerii plângerii, identitatea persoanei din spatele mesajelor nu era cunoscută. În urma investigațiilor, poliția i-a comunicat că presupusa autoare este o româncă de 45 de ani, stabilită în localitatea Limbiate, Italia.

„A spus că prezența mea în filmul lui Paolo Sorrentino a fost pornografie. Am acceptat o cerere de prietenie pe rețelele sociale și au început să curgă mesaje contra mea. De multe ori a făcut postări dintr-un profil fals, care semăna cu al meu, unde a pus fotografii prelucrate cu mine, pentru a mă face să arăt diferit”, a spus actrița.

Avocata Mădălinei Ghenea, Maria Manuela Mascalchi, a cerut instanței acordarea unor despăgubiri de 5 milioane de euro pentru prejudiciul moral suferit de actriță, precum și o sumă provizorie de 500.000 de euro. Pentru mama vedetei, de asemenea parte civilă în dosar, apărarea a solicitat 200.000 de euro daune morale și 50.000 de euro cu titlu provizoriu.

Potrivit părții civile, campania de hărțuire ar fi afectat profund echilibrul psihic, viața personală și cariera profesională a actriței.

Avocatul inculpatei, Fabio Martinez, a cerut achitarea clientei sale, susținând că aceasta nu ar fi autoarea mesajelor incriminate. Apărarea afirmă că datele de acces ale conturilor de socializare ar fi fost obținute ilegal de terți, iar mesajele ar fi fost trimise fără știrea femeii acuzate. Instanța urmează să analizeze probele tehnice și declarațiile pentru a stabili dacă există sau nu răspundere penală.

Dosarul își are originea într-o plângere depusă de Mădălina Ghenea în iunie 2021, după ce, potrivit afirmațiilor sale, ar fi fost vizată ani la rând de o campanie obsesivă de hărțuire online. Actrița a reclamat crearea unor conturi false în numele său, de pe care ar fi fost lansate insulte, atacuri la adresa aspectului fizic și amenințări cu moartea.

Mesajele ar fi fost trimise nu doar pe conturile sale publice, ci și către membri ai familiei, prieteni și colaboratori profesionali. Ghenea a susținut că această situație i-a afectat siguranța personală, determinând-o să își schimbe rutina zilnică și să trăiască permanent cu teama unor acte de violență, dar și să piardă oportunități profesionale.

La primul termen de judecată, desfășurat la Tribunalul din Milano, actrița s-a întâlnit pentru prima dată față în față cu femeia acuzată. În declarațiile făcute presei, Mădălina Ghenea a afirmat că demersul său depășește cazul personal și vizează protejarea tuturor victimelor hărțuirii online, precizând totodată că eventualele despăgubiri acordate vor fi donate unei organizații caritabile.