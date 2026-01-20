Jude Law, actorul britanic care în tinerețe ar fi putut juca rolul lui Superman, îl interpretează acum pe Vladimir Putin în „Vrăjitorul Kremlinului” de Olivier Assayas, film care ajunge în cinematografe miercuri. Rolul completază colecția sa impresionantă de personaje cu destine marcate de tragedie – de la Papă la Hamlet sau Henric al VIII-lea, potrivit lesechos.com.

Într-un interviu vechi cu Ellen DeGeneres, Jude Law, desemnat „cel mai sexy bărbat al anului” de o revistă, a reacționat cu un zâmbet forțat când Ellen i-a complimentat buzele, apreciate de chirurgi pentru operațiile estetice.

Născut în Londra în 1972, Jude Law a debutat pe scenă înainte de a cuceri camerele de film cu aspectul său aristocratic, asemănător unui portret de Van Dyck. L-a jucat pe gigolo-ul din „Midnight in the Garden of Good and Evil”, omul modificat genetic din „Welcome to Gattaca” sau playboy-ul din „The Talented Mr. Ripley”, refuzând rolul lui Superman, actorul urmează să interpreteze un robot în „AI. Inteligența artificială”.

În serialul „The Young Pope”, regizat de Sorrentino, Jude Law își folosește farmecul în slujba Vaticanului. În prezent, pentru Olivier Assayas, actorul îl interpretează pe Vladimir Putin în „Vrăjitorul Kremlinului”, cu privirea sa rece care atrage atenția rapidă a publicului.

Jude Law a fost imaginea parfumurilor Dior între 2008 și 2012. Totodată, l-a jucat pe Hamlet la Londra și pe Broadway. Revista „The Spectator” i-a descris rolul de Henry al VIII-lea ca având „persona unui înger vicios”.

În 2023, Jude Law l-a interpretat pe Henri al VIII-lea în pelicula „Firebrand” (cunoscută și sub numele „The Queen's Game”), rol pentru care a folosit un parfum personalizat, descris ca un amestec de sânge si transpirație . Prin această alegere, actorul a demonstrat că frumusețea și puterea pot avea și laturi profund respingătoare.

Totodată, Jude Law și Andrew Garfield apar împreună în miniseria „Siegfried & Roy”, fiind surprinși în imagini care îi înfățișează pe cei doi intrând complet în pielea personajelor. Law îl interpretează pe Siegfried, iar Garfield pe Roy, reușind să redea cu fidelitate trăsăturile fizice și complexitatea emoțională a celor doi iluzioniști.