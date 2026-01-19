Cât câștigă echipa unui film de la Hollywood. Salarii și bonusuri fabuloase

Salariile echipei care lucrează la un film de la Hollywood variază enorm, în funcție de rol, experiență și bugetul producției, iar diferențele dintre staruri și echipa tehnică pot fi uriașe, potrivit projectcasting.com.

Regizorii, actorii principali, scenariștii, scenografii și costume designerii primesc sume negociate individual, adesea prin sindicate precum Directors Guild of America (DGA) sau Writers Guild of America (WGA), care stabilesc plafoane minime și ghiduri pentru onorarii.

Regizorul este coordonatorul artistic al unui film și unul dintre cei mai bine plătiți membri ai echipei. În funcție de experiență și de notorietate, un regizor poate câștiga între câteva sute de mii și câteva milioane de dolari pentru un singur proiect.

Pentru regizorii consacrați, care lucrează la blockbustere, remunerațiile pot depăși 20 de milioane de dolari, mai ales dacă se includ bonusuri legate de încasările din box office sau pachete de profit. În schimb, regizorii aflați la început de carieră sau cei care realizează filme independente pot fi plătiți cu sume sub 100.000 de dolari.

Actorii principali sunt cei mai vizibili și, de obicei, cei mai bine remunerați. Pentru superproducții hollywoodiene, starurile pot câștiga între 2 și 20 de milioane de dolari pe film. În cazul unor actori de top mondial, precum Leonardo DiCaprio sau Denzel Washington, sumele pot ajunge la 30–40 de milioane de dolari, în funcție de bonusurile contractuale și procentul din încasările filmului.

Actorii din roluri secundare primesc, de regulă, sume mai mici, dar plățile pot fi semnificative comparativ cu media altor industrii, iar membrii sindicatului SAG-AFTRA beneficiază de salarii minime garantate.

Scenariștii sunt responsabili pentru structura și dialogul filmului. Conform ghidurilor WGA, un scenarist poate câștiga între 72.000 și 136.000 de dolari pentru un scenariu de lungmetraj standard.

În cazul proiectelor majore sau pentru scenariști cu reputație, sumele pot depăși 500.000 de dolari, iar bonusurile legate de succesul filmului pot adăuga câteva sute de mii în plus. Pe termen lung, scenariștii de top pot acumula milioane de dolari, prin mai multe filme și participări la profit.

Scenografii sau production designerii se ocupă de aspectul vizual al filmului, creând decorurile care dau viață povestirii. Aceștia pot câștiga între 75.000 și 250.000 de dolari pe proiect, în funcție de amploarea filmului și complexitatea decorurilor.

Designerii de costume, care creează vestimentația personajelor, primesc între 60.000 și 150.000 de dolari, iar pentru producții mari sumele pot fi mai mari, mai ales dacă sunt implicați și asistenți sau echipe întregi pentru realizarea costumelor.

În spatele filmului, sute de oameni lucrează la camere, lumini, sunet, machiaj, efecte speciale sau logistică. Aceștia sunt adesea plătiți pe zi sau pe săptămână, cu rate stabilite de sindicate. Directorii de fotografie, operatorii de cameră sau șefii de departament pot avea salarii de mii de dolari pe zi, iar asistenții și membrii echipelor auxiliare primesc sume mai mici, dar constante.