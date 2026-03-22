Mădălina Bellariu față în față cu Mădălina Ghenea. Cum a decurs întâlnirea între dive

Mădălina Bellariu a povestit la un podcast faptul că la un moment dat s-a văzut cu Mădălina Ghenea. Cele două românce, ambele actrițe care au colaborat cu Sorrentino au interacționat într-un mod aparte.

Cele două românce au multe lucruri în comun. Unul este faptul că sunt actrițe. Cel de-al doilea este faptul că au colaborat cu Sorrentino. Și nu în ultimul rând sunt cunoscute la nivel internațional.

Iar întâlnirea dintre cele două a fost relatată de Mădălina Bellariu. ”Este o femeie carismatică, mirifică, captivantă”, a explicat Bellariu despre Ghenea.

Cu atât de multe lucruri în comun, cele două au decis să se și vadă. Mai ales că la un moment dat căile lor au dus în același timp la Londra. ”Să știi că am lucrat amândouă cu Paulo Sorrentino, ea la ”The youth” și eu la ”The young pope”.

Mi-a scris că vine în Londra, ne-am cunoscut și la un curs la un moment dat. Dar atunci la Londra, eu am invitat-o la teatru că eu lucram acolo. Ea m-a invitat la restaurant. Ne-am înțeles foarte bine”, a explicat românca.

Mai apoi Mădălina Bellariu a avut numai cuvinte de laudă la adresa Mădălinei Ghenea. ”E foarte prietenoasă, e foarte faină. Are un suflet foarte mare”, a mai spus actrița. Cert este că aceste cuvinte au ajuns și la urechile modelului internațional. Aceasta din urmă a dat share clipului în care s-a vorbit despre ea, semn că este pe placul ei.

În aceste zile Mădălina Ghenea se află în L.A. pentru participarea la gala Premiilor Oscar. Românca a îmbrăcat pentru această ceremonie o rochie lungă neagră. Pentru petrecerea de după, ținuta româncei este încă un mister, asta dacă a decis să meargă inclusiv la acest eveniment.