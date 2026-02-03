Exclusiv. Iura Luncașu, despre noul său film. Actori importanți joacă în el

Regizorul Iura Luncașu a povestit pentru Evenimentul Zilei despre noul său film „Acel martie”, care va apărea în cinematografe pe 4 martie. Acesta este inspirat din romanul omonim semnat de Olivia Odăianu, lungmetrajul propune o intrigă de spionaj cu miză globală.

În film joacă: Esther Acebo (cunoscută din „La Casa del Papel”), Costas Mandylor (franciza „Saw”), Luke Roberts (apariții în „Game of Thrones”, „Ransom”, „Batman”) și Didi Anderson („The Hitman’s Wife”, „Ransom”). Actorii principali sunt Mădălina Bellariu Ion și Eduard Trică.

Iura Luncașu a povestit cum și-a construit relația cu publicul din România. „Relația mea cu publicul din Romania s-a construit din prima zi în care am intrat în lumea filmului. Am avut norocul să navighez în mai multe zone de creație, să ajung la publicul mare. Cumva, specificul în această industrie e internațional, granițele și barierele cad repede, asta e magia artei până la urmă.

Sper ca acest film să îmi întărească relația cu publicul românesc și, mai mult decât atât, să fie o poartă și spre publicul din străinătate.”

Regizorul a povestit și despre proiectele „Regina”, „Inimă de țigan” și „Pariu cu Viața”. Iura Luncașu a declarat că fiecare proiect a fost special pentru el și că s-a atașat de toate. Cu toate acestea, regizorul s-a confruntat și cu dezamăgiri.

„Fiecare proiect a avut ceva special. Luate pe rând, am crezut în toate. Am lucrat la proiecte care au fost de mare succes, în televiziune sau în cinematografe. Dar am avut și dezamăgiri la producții în care credeam foarte mult. De exemplu, „Duel în trei” e, după părerea mea, unul dintre filmele foarte bune pe care le-am făcut, dar publicul nu s-a îmbulzit la cinema să-l vadă. Clar acum însă, cel mai atașat sunt de „Acel Martie”, pentru că e cel mai recent, suntem în plină promovare, sunt cu el în cap în fiecare zi. Și mi se pare că odată cu el s-au și legat lucrurile altfel, mai ușor, mai frumos...mai plăcut. Asta nu înseamnă că nu mă gândesc și la restul. Mă gândesc la toate, inclusiv la ce voi face în viitor. În concluzie, n-aș putea să pun degetul pe un singur proiect. Vorba aia, îți iubești toți copiii în mod egal.”

Regizorul a declarat că „Acel martie” este primul proiect internațional din filmografia ta. El a spus că se bucură enorm că a avut ocazia să lucrează cu o asemenea echipă și că filmeze în Spania. Acesta a afirmat că este un nou început pentru el.

„Înseamnă un nou capitol, un nou început, cum a fost, de fapt, fiecare proiect la care am lucrat. Eu zic că e o trecere firească, ținând cont de experiența pe care am acumulat-o, de oamenii pe care i-am întâlnit pe drum. Mă bucură mult că am avut ocazia să lucrez cu un asemenea cast și că am reușit să duc filmările și în Spania, într-un loc pe care îl ochisem de mult, Castell de Peniscola, dar pe care n-am avut cum să îl integrez, până acum, în filmele mele.”

Regizorul a explicat și ce l-a făcut să ecranizeze cartea Oliviei Odăianu. „Cartea Oliviei Odăianu mi-a fost recomandată de Irina Margareta Nistor. Și îi sunt recunoscător pentru asta. Mi-a plăcut, m-a atras de la început. Un James Bond de România îmi suna foarte tentant.

Ne-am pus pe treabă și a ieșit ceva extraordinar. Cartea este un succes în sine, dar prin acest film avem ocazia să aducem povestea la și mai multă lume”.

Iura Luncașu a povestit și cum a fost pe platourile de filmare. El a declarat că actorii au fost foarte disciplinați și fără fițe. Regizorul a spus și cum a ajuns să lucreze cu actori internaționali.