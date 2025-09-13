Monden

Mădălina Ghenea, traumatizată de ultima experiență amoroasă. Confesiunile actriței

Comentează știrea
Mădălina Ghenea, traumatizată de ultima experiență amoroasă. Confesiunile actrițeiSursa foto: Facebook/ Mădălina Ghenea
Din cuprinsul articolului

Mădălina Ghenea a povestit într-un story faptul că ultima experință amoroasă pe care a avut-o a fost cel mai traumatizant episod din viața ei. Se pare că bărbatul alături de care a fost trăia o viața dublă.

Ghenea, din nou singură

Actrița a explicat la solicitarea unui fan de a se căsători cu ea că nu va face acest pas. Motivul este ultima experiență pe care artista a trăit-o și care i-a dat grave bătăi de cap. Ba chiar și o traumă.

Mădălina Ghenea

Mădălina Ghenea

”Am trecut printr-o despărțire oribilă. Bărbatul cu care am fost avea o viață dublă sau chiar triplă. Nu mai am încredere în nimeni acum. Cel puțin nu după această ultimă experiență. A fost cu adevărat traumatizant. Și nici nu am mai întâlnit pe cineva care să mă mintă atât de tare în toată viața mea.

Deci nu, nu e pentru mine măritișul. Și cred că o să am nevoie de foarte mult timp să îmi revin. Asta pentru că acest ultim episod a fost peste orice am experimentat vreodată în viața mea”, a specificat actrița.

Polonia, în stare de alertă maximă. Aeroport închis la Lublin și avioane NATO în aer după amenințări cu drone
Polonia, în stare de alertă maximă. Aeroport închis la Lublin și avioane NATO în aer după amenințări cu drone
Parfumul toamnei în casa ta. Soluții naturale pentru o aromă care persistă zile întregi
Parfumul toamnei în casa ta. Soluții naturale pentru o aromă care persistă zile întregi

Modelul ei de viață sunt părinții

Pe de altă parte, aceasta și-a exprimat regretful că nu poate să aibă o relație similară cu a părinților ei. Potrivit ei, aceștia se iubesc enorm și sunt în continuare împreună. ”Mi-aș fi dorit să fiu atât de norocoasă ca părinții mei pentru că ei sunt un exemplu pentru mine. Ei sunt încă împreună și luptă unul pentru celălalt.

Și îmi place că se iubesc atât de mult și că au construit totul de la zero”, a mai spus modelul. Cert este că deși este o femeie extrem de frumoasă, Ghenea nu a fost cea mai norocoasă în dragoste. Mai exact a avut mai multe relații cu bărbați celebri și bogați, dar cu niciunul dintre ei nu a rămas. Motivele au fost diverse, dar rezultatul a fost mereu același.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:11 - Lider Nicușor, din clanul Pian, a murit în Penitenciarul Rahova. Avea 42 de ani
22:00 - Cele mai captivante filme de toamnă pe care nu trebuie să le ratezi
21:51 - Cum să arăți ca un îngeraș Victoria’s Secret. Trucurile celebrelor modele
21:43 - Somnul scurt la bord, frecvent printre piloții germani. Siguranța zborurilor, pusă în pericol
21:34 - Una din cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, lovită cu drone de Ucraina
21:25 - Linia Vulcănești–Chișinău, gata în proporție de 90%. Republica Moldova se pregătește să importe energie direct din Ro...

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale