Mădălina Ghenea, traumatizată de ultima experiență amoroasă. Confesiunile actriței

Mădălina Ghenea a povestit într-un story faptul că ultima experință amoroasă pe care a avut-o a fost cel mai traumatizant episod din viața ei. Se pare că bărbatul alături de care a fost trăia o viața dublă.

Actrița a explicat la solicitarea unui fan de a se căsători cu ea că nu va face acest pas. Motivul este ultima experiență pe care artista a trăit-o și care i-a dat grave bătăi de cap. Ba chiar și o traumă.

”Am trecut printr-o despărțire oribilă. Bărbatul cu care am fost avea o viață dublă sau chiar triplă. Nu mai am încredere în nimeni acum. Cel puțin nu după această ultimă experiență. A fost cu adevărat traumatizant. Și nici nu am mai întâlnit pe cineva care să mă mintă atât de tare în toată viața mea.

Deci nu, nu e pentru mine măritișul. Și cred că o să am nevoie de foarte mult timp să îmi revin. Asta pentru că acest ultim episod a fost peste orice am experimentat vreodată în viața mea”, a specificat actrița.

Pe de altă parte, aceasta și-a exprimat regretful că nu poate să aibă o relație similară cu a părinților ei. Potrivit ei, aceștia se iubesc enorm și sunt în continuare împreună. ”Mi-aș fi dorit să fiu atât de norocoasă ca părinții mei pentru că ei sunt un exemplu pentru mine. Ei sunt încă împreună și luptă unul pentru celălalt.

Și îmi place că se iubesc atât de mult și că au construit totul de la zero”, a mai spus modelul. Cert este că deși este o femeie extrem de frumoasă, Ghenea nu a fost cea mai norocoasă în dragoste. Mai exact a avut mai multe relații cu bărbați celebri și bogați, dar cu niciunul dintre ei nu a rămas. Motivele au fost diverse, dar rezultatul a fost mereu același.