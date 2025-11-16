De ce se temea Freddie Mercury să cânte live „Bohemian Rhapsody”

„Bohemian Rhapsody”, interpretată de Freddie Mercury, a devenit rapid un fenomen global, dar povestea din spatele ei este mai puțin cunoscută. Mercury, deși carismatic și dezinvolt pe scenă, se temea să interpreteze live piesa, a mărturisit Peter Freestone, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Freddie, pentru The Sun.

Versurile nu spun o poveste clară, ci redau luptele interioare ale artistului și dorința lui de libertate „Bohemian Rhapsody” îmbină elemente de baladă, operă și hard rock, depășind convențiile muzicale ale vremii și demonstrând că rock-ul poate fi atât teatral, cât și profund personal.

Lansată acum 50 de ani, piesa a urcat rapid în topuri, devenind un imens succes comercial și consacrându-se drept una dintre capodoperele rock ale tuturor timpurilor. Și astăzi, este considerată un simbol al inovației muzicale și al curajului de a sfida tiparele.

Cu o durată de șase minute și peste șase milioane de exemplare vândute în întreaga lume, piesa a ocupat locul întâi în topuri timp de nouă săptămâni, în perioada în care Queen era în turneu.

Prima lor apariție în emisiunea Top Of The Pops, în noiembrie 1975, a fost acompaniată de un videoclip realizat în grabă, în doar patru ore, cu un buget de 4.000 de lire sterline. În ciuda succesului imens, Mercury evita să interpreteze live piesa preferată a fanilor, ajungând aproape să o excludă din listă, provocând tensiuni în interiorul trupei.

Pentru prima dată, povestea unuia dintre cei mai celebri bărbați singuri din istoria Marii Britanii este prezentată prin intermediul lui Peter Freestone, prieten apropiat și asistent personal al lui Freddie Mercury timp de 12 ani. Cei doi au împărțit chiar același apartament, iar astăzi Freestone oferă o imagine intimă asupra vieții lui Freddie și a piesei care va rămâne pentru totdeauna legată de numele său.

„Când spui Queen, oamenii se gândesc imediat la Bohemian Rhapsody, dar adevărul e că Freddie nu voia să cânte piesa la pian”, a declarat Peter pentru The Sun. „Se temea de fiecare interpretare. Nu-i plăcea să o cânte live, pentru că solo-ul de pian nu putea fi ascuns în spatele tobelor sau al chitarelor. Chiar și la ani după lansare, era îngrozit că ar putea greși o notă și că publicul ar râde de el”.

Peter, acum în vârstă de 70 de ani, și care a locuit cu Freddie în Garden Lodge, Kensington, a mai explicat că videoclipul piesei, la fel de celebru ca melodia, a fost filmat foarte repede la studiourile Elstree.

„Freddie trăia clipa, era un om de azi și de mâine. Își compara muzica cu șervețelele: le folosești și apoi le arunci. Dar știu sigur că ar fi mândru de relevanța piesei și a trupei, chiar și la 50 de ani după lansare”, a explicat Freestone.

Piesa a dominat topurile în noiembrie și decembrie 1975 și a depășit un milion de exemplare vândute până la sfârșitul lunii ianuarie a anului următor. După moartea lui Freddie Mercury, în 1991, melodia a urcat din nou în topuri timp de cinci săptămâni, devenind al treilea cel mai bine vândut single din Marea Britanie. În 2020, a fost desemnată cea mai bună melodie din Top 500 al Greatest Hits Radio pentru anii ’70, ’80 și ’90.

Chitaristul Queen, Sir Brian May, și bateristul Roger Taylor au interpretat „Bohemian Rhapsody” cu orchestră și cor la ultima seară a Proms (cel mai mare festival de muzică din lume), în septembrie, Brian recunoscând că nu te poți plictisi niciodată de această piesă.

Potrivit lui Peter, hitul este rezultatul combinării a trei melodii separate, pe care Freddie nu reușea să le finalizeze: „Până la urmă, au pus totul laolaltă. A fost o mișcare genială din partea trupei”.

Sensul cântecului a rămas un mister pentru mult timp. În 2015, textierul Sir Tim Rice a sugerat că melodia reflectă lupta lui Freddie cu sexualitatea sa, considerând-o un fel de „coming out”. Peter, însă, a spus că are îndoieli că Freddie ar fi abordat atât de deschis acest subiect în cântec, având în vedere contextul social și religios al familiei sale: „A fi homosexual era ilegal până în anii ’60, iar părinții lui erau foarte religioși. Nu cred că a spus așa ceva direct”.

„Bohemian Rhapsody” a fost, în fond, despre dragoste, spune Peter. Interpretarea legendară a melodiei de către Queen la Live Aid, în 1985, rămâne una dintre amintirile sale preferate de pe albumul live al trupei.

Peter povestește că singura dată când piesa a fost omisă de la un concert, în Canada, publicul a reacționat furios. „A fost începutul turneului și singura dată în cei 12 ani de când nu am cântat piesa....și publicul a înnebunit”, își amintește el. „După bis, mulțimea a continuat să scandeze pentru melodie, dar spectacolul se terminase, iar piesa a revenit pe listă în seara următoare”.

Pentru mulți, videoclipul inovator a fost cel care a făcut „Bohemian Rhapsody” memorabil. Filmat în stil experimental, cu prim-planuri ale fețelor trupei și siluete în mișcare, a debutat la Top of the Pops pe 20 noiembrie 1975, la doar zece zile după filmare. „A fost o idee revoluționară pentru vremea sa”, explică Peter, menționând că videoclipul a fost inspirat de efectele vizuale din „Doctor Who” și a fost realizat foarte repede, întrucât trupa se afla în turneu și nu putea fi prezentă fizic la filmări.

În acea perioadă, lucra pentru Royal Ballet și a devenit ulterior asistentul personal al solistului. „Nu am avut niciodată un contract, pentru că nu putea fi creată o fișă a postului. Practic, slujba mea era să trăiesc viața lui Freddie alături de el”, povestește Peter.

Responsabilitățile sale zilnice includeau răspunsul la telefon, cumpărături, gătit sau curățenie, astfel încât Mercury să se poată concentra pe muzică. În afara scenei, Freddie era un om plin de viață. Își începea diminețile la ora 9, chiar dacă se culca după miezul nopții, bea ceai, se plimba prin grădină și urmărea cu sfințenie emisiunea „Countdown”. De asemenea, îi plăcea să joace Scrabble și să citească reviste de artă și cataloage de licitații.

Dar viața alături de Freddie era și plină de momente haioase. Peter își amintește de o petrecere de după concertele de la Wembley din 1986, când solistul a ridicat-o și legănat-o pe modelul Samantha Fox pe scenă, provocând hohote de râs. Într-un alt episod, în timpul unui turneu american, Freddie a ajuns într-un coș de gunoi plin cu doze de bere, strigând: „Sunt un gunoi alb”.

Astăzi, Peter locuiește în Republica Cehă și conduce o fundație dedicată luptei împotriva SIDA. El a vorbit cu peste 70.000 de oameni despre boala de care suferea Mercury înainte de moartea sa, în 1991. „Sunt mândru că una dintre marile sale opere, Bohemian Rhapsody, păstrează vie moștenirea lui peste mai bine de o jumătate de secol”, a concluzionat Peter Freestone.