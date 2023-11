Actorul care l-ar putea interpreta pe Elon Musk în filmul său biografic. Sunt mulți doritori

Elon Musk va avea propriul film biografic, realizat de A24, studioul care a realizat „Moonlight” și „Everything Everywhere All At Once”. Regizorului producției va fi Darren Aronofsky, dar încă nu se știe numele actorului care îl va intepreta pe miliardar.

Filmul se va baza pe biografia scrisă de Walter Isaacson, publicată la începutul acestui an. Isaacson l-a urmărit pe CEO-ul Tesla și SpaceX timp de doi ani pentru carte. Și regizorul Darren Aronofsky a anlizat cartea lui Musk pentru a face un film pe măsură.

Elon Musk încă nu a ales actorul care îl va intrepretate. Cu toate astea, mai mulți artiști cunoscuți s-au arătat interesați, printre care și Rami Malek. El este cunoscut în special pentru interpretarea lui Freddie Mercury din „Bohemian Rhapsody”, rol pentru care a câștigat premiul Oscar.

Și Michael Fassbender vrea să joace în filmul CEO-ului Tesla. Actorul l-a interpretat pe Steve Jobs într-un film biografic, din 2015, bazat pe biografia scrisă de același autor. Un alt doritor este Robert Downey Jr. Acesta a fost votat drept principal candidat pentru rolul lui Musk atât pe Reddit, cât și pe X(Twitter).

Who would you like to see cast as Elon Musk in the upcoming biopic from Darren Aronofsky and A24? pic.twitter.com/YljHQ4ZZpM

— Film Updates (@FilmUpdates) November 10, 2023