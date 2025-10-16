„Se demolează Turnul Eiffel”. Ce se ascunde în spatele zvonurilor și dezinformărilor

Zvonurile despre demolarea Turnului Eiffel au devenit virale pe rețelele de socializare, după o închidere temporară a celebrului monument parizian.

Mii de utilizatori au distribuit mesaje care susțineau că simbolul Franței ar urma să fie dărâmat în 2026, confundând o știre satirică cu o informație reală.

Autoritățile și operatorul care administrează monumentul au clarificat ulterior că nu există niciun plan de demolare, iar accesul turiștilor continuă în mod normal.

Controversa a pornit la începutul lunii octombrie 2025, când Turnul Eiffel și-a suspendat temporar activitatea în contextul unei greve naționale.

Protestele, desfășurate în peste 200 de localități din Franța, au vizat reducerile bugetare și cererile de impozite mai mari pentru cei bogați.

World-famous Eiffel Tower, a symbol of France for over 135 years, is reportedly set for demolition in 2026 after its operating lease expires. Officials cite structural fatigue, costly maintenance, and rising public complaints as key reasons behind this shocking decision. pic.twitter.com/zbr5S732xx — Qasim (@promax1811) October 10, 2025

În Paris, mii de participanți au ieșit în stradă, iar din motive de siguranță accesul vizitatorilor la turn a fost blocat pentru o zi.

Pe fondul acestor evenimente, un site satiric francez a publicat un articol fictiv, afirmând în glumă că Turnul Eiffel va fi „demolat și transformat într-un tobogan uriaș sau într-o sală de concerte”.

Deși textul avea un ton evident ironic, postările desprinse din el au fost preluate fără context pe platforme precum X (fostul Twitter), unde au fost prezentate drept informații reale.

În scurt timp, conturi cu sute de mii de urmăritori au început să distribuie mesaje alarmiste, susținând că „Turnul Eiffel, simbol al Franței de peste 135 de ani, va fi demolat în 2026, odată cu expirarea contractului de concesiune”.

Unii utilizatori au reacționat emoțional, exprimându-și tristețea:

„Opriți-vă, Paris! Nu demolați locul unde mi-am visat cererea în căsătorie”, a scris o tânără pe rețelele sociale. Alții, însă, au cerut verificarea informației, avertizând că „știrea este falsă și face parte dintr-o farsă online”.

Societatea care administrează monumentul, Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), nu a emis un comunicat oficial în legătură cu aceste afirmații, dar a confirmat că rezervările online pentru vizitatori continuă normal.

Cazul demonstrează modul în care știrile false pot influența percepția publică și chiar economia locală. În 2023, Turnul Eiffel a generat venituri de peste 117 milioane de euro și a atras milioane de turiști din întreaga lume.

Monumentul este unul dintre puținele simboluri franceze care nu beneficiază de subvenții de stat și asigură peste 300 de locuri de muncă directe.

Fenomenul nu este izolat. În Italia, guvernul a introdus recent reglementări împotriva recenziilor false din domeniul turismului, după ce antreprenorii au semnalat pierderi între 6 și 30% din venituri din cauza conținutului manipulat.

„Astăzi este un pas important pentru protejarea afacerilor noastre”, a declarat Daniela Santanché, ministrul italian al turismului. „Recenziile, care prin această reglementare vor fi verificate, sunt esențiale pentru încrederea consumatorilor și pentru succesul companiilor.”

Într-un context global dominat de informații virale, specialiștii în comunicare atrag atenția că instituțiile turistice trebuie să reacționeze rapid pentru a evita confuzii de proporții similare.