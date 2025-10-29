Scutirea impozitului pe venit din criptomonede a picat la Senat. Deputații au ultimul cuvânt

Scutirea impozitului pentru veniturile care provin din tranzacțiile cu criptomonede a fost eliminată de senatori. Astfel cei care au realizat astfel de venituri vor trebui să le declare și să plătească în consecință.

Venit din criptomonede, impozit pe măsură. Senatorii au eliminat exact ceea ce acum aproximativ un an au votat. Mai exact scutirea temporară până la sfârșitul lunii iulie 2025 a plății impozitului pe criptomonede.

„Prin derogare (...), sunt scutiți de la plata impozitului pe venit contribuabilii persoane fizice, pentru veniturile realizate din diferența dintre veniturile din investiții în monede virtuale achiziționate în scopul revânzării și veniturile realizate și încasate în monede virtuale, până la 31 iulie 2025 inclusiv”.

Acesta a fost articolul care a fost scos din propunerea legislativă. Mai ales după ce legea a fost întoarsă în Parlament de către președintele țării. Doar că acum și deputații vor trebui să își expună punctul de vedere. Iar Camera este decizională legat de acest aspect. Inițiatorii proiectului spuneau că își doresc să înțeleagă piața cripto din România.

„Această măsură tranzitorie contribuie la creșterea transparenței în ceea ce privește tranzacțiile cu criptomonede efectuate de contribuabilii din România și ar permite o mapare reală a acestei piețe din economia românească. Prin această măsură temporară, investitorii vor avea posibilitatea de a-și transfera sumele câștigate cu titlu de investiții în instituțiile de credit din România, generând un flux de numerar suplimentar în economie. Totodată, prin acest cadru legal, instituțiile de credit vor avea încrederea de a permite transferul acestor sume în conturile curente, eliminând teama sau riscurile de fraudă care planează în prezent.”

Codul fiscal prevede că banii care provin din astfel de tranzacții sunt încadrați ca venituri din alte surse. Drept urmare impozitul pe venit este de 10% calculat pe baza declarației unice. Se aplică și cota asupra câștigului la transferul de monedă virtuală. Singurul care nu se impozitează este câștigul de 200 de lei la tranzacție.