O nouă escrocherie online. Mii de persoane au fost afectate

O nouă escrocherie online. Mii de persoane au fost afectate
O nouă escrocherie. O platformă americană care promitea câștiguri rapide prin tranzacționare automată a devenit coșmarul financiar al sute de francezi. AccGn, prezentată drept un serviciu de investiții bazat pe inteligență artificială, s-a dovedit a fi un sistem de tip piramidă Ponzi.

Potrivit autorităților și avocaților implicați, mii de persoane ar fi fost afectate, cu pierderi totale estimate la 18 milioane de euro.

În septembrie anul trecut, Juliette* din regiunea Auvergne-Rhône-Alpes a fost convinsă să investească prin AccGn de către o cunoștință. Platforma susținea că un robot de tranzacționare ar gestiona investițiile automat, oferind câștiguri mult mai mari decât în cazul investițiilor tradiționale, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să aibă cunoștințe financiare avansate.

Criptomonedele mă fascinau, dar îmi era greu să le înțeleg complexitatea. Ideea unei platforme care face totul singură, prin inteligență artificială, a fost tentantă”, povestește Juliette pentru Le Parisien. Convinsă de promisiunea unor randamente rapide, ea a investit 3.000 de euro. La scurt timp, banii dispăruseră fără urmă.

O schemă clasică de tip piramidă

Juliette nu este singura victimă. Avocatul Asta-Vola, din Lyon, a depus o plângere colectivă pentru 125 de investitori la Parchetul Național Financiar, iar în Paris, 72 de victime s-au adresat avocatului Ziegler, specialist în fraude online. Grupurile dedicate platformei pe Facebook și Telegram sugerează că numărul total al celor afectați ar putea ajunge la câteva mii.

Sistemul folosit de AccGn funcționa ca o piramidă Ponzi: fondurile aduse de noii investitori erau folosite pentru a plăti câștigurile promise celor anteriori, în timp ce sumele reale erau deturnate de escroci în portofele digitale private. Platforma a încercat să inspire încredere, menținând birouri fizice, organizând întâlniri și videoconferințe și multiplicând contactele cu investitorii.

Autoritățile intervin prea târziu

Abia la sfârșitul lunii septembrie, Autoritatea piețelor financiare (AMF) a adăugat AccGn pe lista neagră a platformelor ilegale. Între timp, victimele se confruntă nu doar cu pierderi financiare, ci și cu traume morale: insomnie, anxietate și stres cronic.

Avocații recomandă depunerea plângerilor, indiferent de suma pierdută, pentru a deveni parte civilă în eventualul proces și a putea avea acces la un fond de despăgubire. Totuși, primul verdict ar putea veni abia peste patru-cinci ani, iar recuperarea banilor rămâne incertă.

