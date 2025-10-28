Restructurări simbolice la ANRE. Cum s-a trezit președintele cu un salariu de 15.000 de euro

Președintele ANRE, George Niculescu, a fost întrebat în Parlament dacă se justifică indemnizația sa de 15.000 de euro pe lună și a răspuns că nivelul salariului nu a fost stabilit de el, subliniind că nu și-a construit parcursul profesional în funcție de remunerație și că decizia privind grila salarială aparține cadrului legislativ, nu persoanei care ocupă funcția.

„Vă voi spune un lucru cât se poate de sincer și de adevărat: nu George Niculescu a stabilit nivelul salariului pentru președintele Autorității de Reglementare. Nu eu am stabilit salariul”, a declarat președintele ANRE la ieșirea din Parlament.

Rugat să explice de ce, în aceste condiții, remunerația sa lunară nu a fost redusă, George Niculescu a declarat doar că „prevederile legii vor fi puse în aplicare până la termenele stabilite de lege, adică până la 1 ianuarie”.

Conducătorii Autorităților de Reglementare din Energie, Comunicații și Supraveghere Financiară au exprimat nemulțumiri față de reducerea salariilor propusă de Guvernul Bolojan, susținând că aceste măsuri ar putea afecta performanța instituțiilor. Șefii ANCOM, ASF și ANRE au fost audiați în Parlament, unde au prezentat un raport referitor la tăierea cheltuielilor și reducerea personalului.

ANRE are în prezent 293 de posturi ocupate, urmând ca, după reorganizare, numărul acestora să fie redus la 289.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu, a explicat marți, în fața comisiilor parlamentare de buget, finanțe și muncă, că această ajustare se va face conform Legii nr. 145/2025. El a subliniat că nu este prima reorganizare a instituției impusă printr-un act normativ adoptat de Parlament și a precizat că în prezent ANRE nu are nicio funcție de director general, atribuțiile fiind distribuite între directori, vicepreședinți și șefi de servicii.

„În ceea ce priveşte reducerea procentuală a posturilor, aşa cum este ea menţionată în Legea 145, plecând de la delimitarea funcţiilor de specialitate şi a funcţiilor suport, conform statului de funcţii şi organigramei în vigoare la 1 ianuarie 2025, rezultă o configurare a structurii organizatorice prin alocarea unui număr de 124 de posturi suport, inclusiv funcţii de conducere şi execuţie, şi a unui număr de 225 de posturi de specialitate, dintr-un total de 349 de posturi. În momentul de faţă, Autoritatea funcţionează cu 293 de posturi ocupate din 349”, a afirmat Niculescu.

George Niculescu a precizat că, în contextul deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție de la începutul anului, care au determinat un val accelerat de pensionări, ANRE a adoptat o politică de resurse umane prudentă. El a menționat că instituția nu a organizat concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, ceea ce explică diferența dintre numărul total prevăzut de lege, de 350 de posturi, și cele efectiv ocupate, care sunt în prezent 293.

În ceea ce privește reorganizarea instituțională impusă de noile reglementări, Niculescu a explicat că reducerile de personal se vor aplica procentual la posturile actual ocupate. Mai exact, funcțiile de suport vor fi reduse cu 30%, iar funcțiile de specialitate cu 10%, respectând limita maximă de 20% stabilită pentru posturile suport.

El a precizat că, în urma acestei restructurări, ANRE va funcționa cu un total de 289 de posturi, dintre care 58 vor fi dedicate activităților suport și 231 activităților de specialitate. Reducerile efective vor viza doar posturile ocupate din zona administrativă, în timp ce pentru activitatea de specialitate vor fi eliminate doar pozițiile vacante, pentru a nu afecta funcționarea tehnică a instituției.

Președintele ANRE, George Niculescu, a anunțat că a început negocierile cu reprezentanții angajaților pentru reducerea cu 30% a grilei de salarizare, în conformitate cu noile prevederi legislative. El a propus încheierea unui nou contract colectiv de muncă care să reflecte aceste schimbări și să permită implementarea lor prin consens.

Niculescu a precizat însă că propunerea nu a fost acceptată de reprezentanții salariaților, motiv pentru care diminuarea grilei salariale va fi realizată prin act administrativ emis de conducerea instituției, dacă nu se ajunge la un acord amiabil.

„Pentru mine nu este niciun dubiu că până la data de 1 ianuarie grila de salarizare trebuie redusă cu 30% şi posturile trebuie reduse cu 30% cele suport şi 10% cele de specialitate. Pentru mine nu este opţională legea. Legea trebuie îndeplinită şi o voi pune în aplicare speranţa mea este în acord şi în dialog cu reprezentanţii salariaţilor", a mai spus Niculescu.

Parlamentarii i-au cerut președintelui ANRE să prezinte o organigramă comparativă și grila actuală de salarizare pentru a evalua impactul concret al restructurărilor propuse. Solicitarea vine în contextul dezbaterilor privind reducerea posturilor și a salariilor în sectorul public, măsuri care stârnesc îngrijorare atât în rândul angajaților, cât și al opiniei publice.

George Niculescu a precizat că salariul mediu net în Agenție este de 18.635 de lei și a subliniat că aceste informații au fost făcute publice în mod transparent, respingând acuzațiile conform cărora ar fi încercat să ascundă nivelul real al remunerațiilor. El a insistat că toate datele sunt disponibile în rapoartele instituției și pot fi verificate de orice persoană interesată.

Referindu-se la activitatea de control a ANRE, Niculescu a afirmat că instituția a avut, în 2024, cea mai intensă activitate sancționatorie din Europa, aplicând amenzi record pentru nereguli pe piața de energie. Doar în luna ianuarie, valoarea totală a amenzilor a depășit 555 de milioane de lei, cea mai mare sancțiune individuală fiind de 373 de milioane de lei.

El a subliniat că acest nivel ridicat de activitate de control demonstrează determinarea ANRE de a impune respectarea legii și a regulamentelor în sectorul energetic, instituția angajându-se să mențină aceeași fermitate și în anii următori pentru a proteja consumatorii și pentru a asigura funcționarea corectă a pieței.