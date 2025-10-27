Prețul energiei în România a ajuns subiect pe masă la reuniunea CESEC

Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen, se află luni la București pentru reuniunea CESEC, organizată de Comisia Europeană și Ministerul Energiei. Oficialul discută cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Bogdan-Gruia Ivan despre REPowerEU, eliminarea combustibililor fosili din Rusia și reducerea prețurilor la energie.

Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen, participă luni, la București, la reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC). Evenimentul este organizat de Comisia Europeană în parteneriat cu Ministerul Energiei, și are ca temă principală accelerarea tranziției energetice și reducerea dependenței de combustibili fosili proveniți din Rusia.

Vizita comisarului Jorgensen marchează o etapă importantă în implementarea obiectivelor REPowerEU, programul strategic al Uniunii Europene pentru asigurarea securității energetice și reducerea vulnerabilităților regionale.

Potrivit Agerpres, oficialul european are programate întrevederi cu premierul Ilie Bolojan, cu ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, dar și cu reprezentanți ai autorităților și companiilor-cheie din domeniul energetic — ANRE, Transgaz și Transelectrica.

În prima parte a zilei, Dan Jorgensen găzduiește, alături de ministrul român al Energiei, reuniunea ministerială CESEC. Forumul reunește reprezentanți ai statelor membre din regiune, ai Comisiei Europene și ai companiilor strategice, pentru a discuta coordonarea politicilor de conectivitate energetică și diversificarea surselor de aprovizionare.

Discuțiile se axează pe progresele realizate în cadrul planului REPowerEU, care urmărește eliminarea treptată a importurilor de combustibili fosili din Rusia, în contextul tensiunilor geopolitice și al nevoii de consolidare a independenței energetice europene.

Participanții dezbat și măsuri de integrare a piețelor regionale de energie, accelerarea proiectelor de infrastructură transfrontalieră și dezvoltarea rețelelor inteligente de transport al gazului și energiei electrice. Aceste acțiuni sunt văzute drept esențiale pentru scăderea prețurilor și pentru accesibilizarea energiei la nivelul gospodăriilor și întreprinderilor mici din regiune.

Agenda discuțiilor CESEC include și analiza setului de acțiuni pentru reducerea prețurilor la energie, publicat de Comisia Europeană la începutul săptămânii. Printre propunerile-cheie se numără agregarea cererii de gaz la nivel regional, un mecanism care permite statelor membre să negocieze colectiv contracte de aprovizionare, obținând astfel prețuri mai avantajoase.

Această inițiativă vine în completarea platformei EU Energy Platform, lansată după declanșarea războiului din Ucraina, care urmărește consolidarea solidarității energetice între statele membre.

În paralel, se discută și despre investițiile în energie regenerabilă, stocarea hidrogenului și dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier. Toate aceste direcții sunt considerate prioritare pentru transformarea regiunii Europei de Sud-Est într-un pol energetic stabil și sustenabil.

Pe parcursul zilei, comisarul european are o agendă încărcată de întâlniri la nivel înalt. Prima întrevedere oficială are loc cu prim-ministrul Ilie Bolojan, cu care Dan Jorgensen va discuta despre strategia României de tranziție energetică, rolul țării în regiune și potențialul de interconectare energetică cu statele vecine.

Ulterior, comisarul va avea o reuniune bilaterală cu ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, axată pe stadiul proiectelor de infrastructură energetică, implementarea fondurilor europene destinate tranziției verzi și accelerarea investițiilor în energie regenerabilă.

De asemenea, în cadrul vizitei, sunt programate întâlniri tehnice cu George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), și cu Ion Sterian, directorul general al Transgaz, compania națională care operează sistemul de transport al gazelor naturale.

România este considerată unul dintre pilonii importanți ai securității energetice din Europa de Sud-Est, având acces la resurse interne de gaz, capacități nucleare în extindere și o rețea electrică interconectată cu țările vecine.

Ministerul Energiei, condus de Bogdan-Gruia Ivan, coordonează în prezent o serie de proiecte finanțate prin PNRR și fondurile REPowerEU, care vizează modernizarea infrastructurii de transport, extinderea capacităților de producție regenerabilă și dezvoltarea hidrogenului verde.

Participarea comisarului european Dan Jorgensen la reuniunea CESEC reflectă sprijinul continuu al Comisiei Europene pentru accelerarea tranziției verzi a României și pentru consolidarea cooperării regionale în domeniul energiei.

Vizita la Dispecerul Energetic Central și întâlnirea cu Transelectrica

Oficialul european are programată și o întrevedere cu Cosmin Nicula, directorul financiar al Transelectrica, pentru a discuta despre finanțarea proiectelor de digitalizare, monitorizarea rețelelor energetice și optimizarea fluxurilor de transport în contextul tranziției către o economie verde.

Vizita face parte dintr-un demers mai amplu de evaluare a rezilienței sistemelor energetice naționale, o prioritate stabilită de Comisia Europeană în contextul crizei energetice provocate de războiul din Ucraina.

Prin aceste întâlniri și prin participarea activă la CESEC, România își reafirmă poziția de actor strategic în regiunea Europei de Sud-Est. Țara contribuie la proiecte cheie precum Coridorul Vertical de Gaze Naturale, BRUA și Rețeaua Europeană de Energie Electrică (ENTSO-E), devenind un punct de interconectare între estul și vestul continentului.

Comisarul Dan Jorgensen a subliniat, în mai multe rânduri, că integrarea piețelor și cooperarea regională reprezintă singura cale pentru o tranziție energetică echitabilă, care să protejeze consumatorii și să reducă presiunea asupra economiilor naționale.