Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI) anunță modificări de ultim moment în rețeaua de transport în comun din Capitală. Începând de sâmbătă, traseul liniei 54 va fi modificat, astfel că tramvaiele vor circula între terminalele Șura Mare și Piața Unirii. În același timp, linia de tramvai 47 va fi suspendată temporar.

Conform instituției, decizia a fost luată pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea bucureștenilor. Prin această măsură, TPBI urmăreşte asigurarea unei mai bune legături între zona Calea Ferentari/Calea Rahovei şi centrul Capitalei, în condiţiile în care, pe acest tronson, s-a înregistrat în ultima vreme o creştere a fluxului de călători.

De sâmbătă, 4 iulie, vehiculele de pe linia 54 vor asigura o legătură directă spre centrul orașului. Tramvaiele liniei 54 vor circula pe traseul: Şura Mare, Şos. Giurgiului, str. Alexandru Anghel, str. Zeţarilor, Prelungirea Ferentari, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Piaţa Unirii, cu întoarcere pe Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Calea Rahovei, Calea Ferentari, Prelungirea Ferentari, str. Zeţarilor, str. Alexandru Anghel, Şos. Giurgiului, Şos. Olteniţei, Şura Mare.

Călătorii care foloseau linia suspendată sau care vor să ajungă în zona Ghencea au la dispoziție soluții prin transbordare. Reprezentanții TPBI au explicat modul în care se poate face legătura cu Piața Unirii pe traseele afectate.

Legătura între Piaţa Unirii şi terminalul Ghencea este asigurată, prin transbordare la intersecţia str. Constantin Istrati/Şos. Viilor, din tramvaiele liniei 7 în cele ale liniei 10 sau prin transbordare la intersecţia Calea Rahovei/Şos. Progresului din tramvaiele liniei 54 în cele ale liniei 10.

Pentru a evita timpii mari de așteptare în stații și pentru a vedea în timp real unde se află mijloacele de transport, călătorii au la dispoziție instrumente digitale actualizate.

Pentru o mai bună planificare a călătoriilor, TPBI recomandă utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, sau a aplicaţiei gratuite InfoTB. De asemenea, informaţii despre programele de circulaţie pot fi aflate pe site-ul operatorului de transport, stb.ro.