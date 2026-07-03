Cele mai mari riscuri în vacanță nu sunt întotdeauna cele la care se gândesc turiștii înainte de a pleca la drum. Pompierii militari atrag atenția că o alegere greșită a locului de campare, schimbările bruște ale vremii sau utilizarea necorespunzătoare a focului pot transforma o ieșire în natură într-o situație periculoasă.

În contextul perioadei concediilor și al fenomenelor meteo care se pot manifesta rapid, în special în zonele montane, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a publicat o serie de recomandări pentru cei care aleg să campeze.

Scopul acestora este prevenirea accidentelor și reducerea riscurilor generate de furtuni, incendii sau viituri.

Potrivit pompierilor, locul în care este amplasat cortul poate face diferența în cazul unei furtuni sau al unei ploi torențiale. Turiștii sunt sfătuiți să evite montarea corturilor sub copaci înalți și izolați, pe creste sau platouri expuse, la baza versanților, precum și în apropierea râurilor sau în văi, unde există riscul producerii unor viituri rapide.

De asemenea, autoritățile recomandă evitarea zonelor în care cresc zmeură și afine, deoarece acestea pot atrage animale sălbatice. Resturile alimentare nu trebuie lăsate în apropierea cortului, pentru a reduce posibilitatea întâlnirilor cu urșii sau alte animale.

Înainte de plecare, reprezentanții ISU recomandă verificarea prognozei meteo și urmărirea permanentă a avertizărilor prin aplicația DSU sau prin intermediul posturilor de radio.

Totodată, fiecare turist ar trebui să aibă în bagaj o trusă de prim ajutor, un spray de stingere a incendiilor și surse de iluminat alimentate cu baterii.

Specialiștii atrag atenția că telefonul mobil nu este suficient pentru orientare, deoarece în multe zone montane semnalul poate lipsi. O hartă, o busolă și un fluier pot fi esențiale în cazul unei situații de urgență.

Pompierii recomandă ca aragazele de voiaj să fie utilizate exclusiv în exteriorul cortului. În interior sunt indicate doar lanternele sau felinarele cu baterii, pentru a elimina riscul producerii unui incendiu.

În ceea ce privește focul de tabără, acesta trebuie aprins numai în locurile permise, la distanță de pădure și după îndepărtarea vegetației uscate din jur. Înainte de culcare sau de părăsirea locului de campare, focul trebuie stins complet.

ISU recomandă evitarea campării solitare în locuri izolate. Dacă acest lucru nu poate fi evitat, turiștii ar trebui să anunțe o persoană apropiată despre traseul și locul în care intenționează să campeze, astfel încât echipele de intervenție să poată fi alertate rapid în cazul unei probleme.

Respectarea acestor recomandări poate contribui la reducerea riscurilor asociate vacanțelor petrecute în natură, în special în perioadele în care vremea este instabilă și condițiile din teren se pot schimba într-un timp foarte scurt.