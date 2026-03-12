Schimbarea pe care o pot avea animalele de companie înainte să moară. Explicația unui medic veterinar

O modificare a mirosului respirației la animalele de companie poate ascunde probleme medicale serioase, avertizează un medic veterinar specializat în îngrijirea animalelor în vârstă și în tratamente paliative. Potrivit specialistului, acest semn este adesea trecut cu vederea de proprietari, deși poate indica afecțiuni importante precum boli renale, hepatice, diabet sau chiar prezența unor tumori, informează Daily Express.

Dr. Faith Banks, medic veterinar geriatric și paliativ, a atras atenția asupra acestui aspect după o experiență din timpul unei vizite la domiciliu. Ea a fost chemată pentru procedura de eutanasie a unei pisici diagnosticate cu boală renală, moment în care proprietarul a observat că respirația animalului avea un miros diferit.

Medicul veterinar explică faptul că această schimbare este legată de modul în care organismul reacționează atunci când rinichii nu mai funcționează corect. În astfel de situații, filtrarea sângelui nu mai are loc eficient, iar toxinele se acumulează în organism.

Aceste substanțe pot determina apariția unui miros caracteristic în respirația animalului. Fenomenul nu este specific doar pisicilor, ci poate apărea și la câini care suferă de aceeași afecțiune.

Dr. Banks spune că mirosul respirației în astfel de cazuri este ușor de recunoscut pentru specialiști. „un fel de miros de amoniac”.

Ea explică faptul că medicii veterinari folosesc adesea termenul de „miros uremic” pentru a descrie acest tip de respirație. Mirosul este puternic și înțepător, fiind comparat adesea cu cel al urinei sau al transpirației.

Această situație apare în cadrul unei afecțiuni numite uremie, care se dezvoltă atunci când rinichii nu mai reușesc să elimine eficient produsele reziduale din organism. Semnul poate apărea atât la pisici, cât și la câini.

Boala renală nu este însă singura problemă medicală care poate provoca o schimbare a mirosului respirației. Medicii veterinari spun că infecțiile din cavitatea bucală pot genera un miros puternic neplăcut. De asemenea, o tumoare sau o formațiune necrotică în zona gurii poate produce același efect.

„Uneori, la pisici, aceasta se află chiar în partea din spate a gurii sau sub limbă și nu o veți vedea imediat”, explică veterinara.

Și alte boli pot modifica respirația animalului. Afecțiunile hepatice pot schimba mirosul gurii, iar în cazul diabetului acesta poate deveni mai dulce, diferit de cel asociat problemelor renale. Dr. Banks spune că o astfel de schimbare nu trebuie să provoace panică imediată, dar reprezintă un semnal important care nu ar trebui ignorat. În cazul în care proprietarii observă o modificare a mirosului respirației la animalul de companie, este recomandat să programeze cât mai repede o consultație veterinară.

Medicul veterinar poate evalua simptomul în contextul stării generale a animalului și poate decide dacă sunt necesare investigații suplimentare. De cele mai multe ori, schimbarea mirosului respirației indică faptul că organismul animalului nu mai funcționează normal și are nevoie de evaluare medicală.