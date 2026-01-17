Șase destinații însorite cu temperaturi peste 25 de grade

În timp ce temperaturile scad și zăpada acoperă orașele, mulți caută câteva zile de odihnă în locuri unde termometrele indică peste 25 de grade. Pentru cei care visează la o adevărată vacanță de vară în plină iarnă, există destinații ideale, unde relaxarea la plajă sau explorarea peisajelor exotice devine realitate, potrivit goodtogoinsurance.com.

De la insule tropicale cu nisip fin și ape turcoaz, până la orașe vibrante cu străzi însorite și culturi fascinante, aceste locuri oferă o evadare perfectă din frigul sezonului rece. Fie că este vorba de aventuri acvatice, drumeții prin natură luxuriantă sau pur și simplu lenevit sub soare, opțiunile sunt diverse și atrăgătoare pentru orice tip de călător.

Așadar, dacă frigul și zilele mohorâte nu sunt pe placul vostru, alternativa este simplă: evadați spre destinații unde soarele domină și iarna. Maria Hughes, specialist în turism la compania Good To Go Travel Insurance, a realizat un top al celor mai atractive șase destinații însorite pentru sezonul rece, recomandate celor care vor să schimbe paltoanele cu haine lejere.

Lista include deopotrivă orașe pline de viață, plaje spectaculoase și păduri tropicale luxuriante, toate având un numitor comun: temperaturi plăcute, cuprinse între 25 și 30 de grade Celsius, ideale pentru relaxare și reîncărcarea bateriilor sub razele soarelui.

Valletta, Malta: 17–18°C: Capitala Maltei impresionează prin farmecul său istoric și atmosfera mediteraneană autentică. Orașul fortificat, cu ziduri impunătoare și clădiri vechi de secole, atrage turiști din întreaga Europă, datorită accesului rapid.

Pe lângă plajele spectaculoase, Valletta oferă o rețea de străduțe înguste, animate de cafenele cochete și baruri primitoare, ideale pentru plimbări fără grabă și descoperiri culturale.

Cape Town, Africa de Sud: 27°C: În timp ce Europa se confruntă cu iarna, Cape Town se bucură de zile pline de soare și temperaturi de vară. Orașul se desfășoară într-un cadru natural impresionant, dominat de celebrul Munte Table.

Vizitatorii pot lua masa în aer liber la poalele acestuia sau pot urca cu telecabina pentru o panoramă spectaculoasă. Plajele cu nisip fin și portul animat completează experiența, oferind o combinație perfectă între relaxare și explorare urbană.

Punta Cana este definiția vacanței tropicale: plaje cu nisip alb, ape limpezi de culoarea turcoazului și palmieri legănați de briza caldă. Această stațiune celebră este locul ideal pentru cei care caută relaxare totală și servicii de lux. Clima blândă și peisajele exotice creează cadrul perfect pentru zile petrecute la soare, departe de agitația cotidiană.

Tenerife, Insulele Canare: 20–22°C: Chiar dacă temperaturile sunt mai temperate decât în alte destinații exotice, Tenerife rămâne o alegere preferată pentru o vacanță de iarnă însorită. Insula oferă o varietate impresionantă de peisaje: plaje cu nisip vulcanic, formațiuni montane spectaculoase și orașe vechi pline de viață. Accesibilitatea ușoară și clima constantă fac din Tenerife o opțiune excelentă pentru o escapadă relaxantă.

Ianuarie este una dintre cele mai bune luni pentru a vizita Sri Lanka, marcând debutul sezonului uscat. Temperaturile ridicate și cerul senin permit explorarea diversității naturale a insulei. De la plantații de ceai situate în zonele muntoase, adesea acoperite de ceață, până la plaje întinse și liniștite, Sri Lanka oferă o experiență completă, potrivită atât pentru aventură, cât și pentru odihnă.

Barbados, Caraibe: 28–30°C: Și în Barbados, luna ianuarie aduce vreme uscată și zile însorite. Insula este cunoscută pentru atmosfera sa relaxată, bucătăria savuroasă și stațiunile elegante de pe litoral.

Activitățile sunt la fel de variate ca peisajele: de la înotul alături de țestoase marine și plimbări cu barca de-a lungul coastei, până la interacțiuni autentice cu localnicii, renumiți pentru ospitalitatea lor caldă.