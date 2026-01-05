Horoscopul lui Dom’ Profesor, 6 ianuarie 2026. 2026, numele Lunilor Pline

Pe 6 ianuarie s-au născut Johannes Kepler, Heinrich Schliemann, Adriano Celentano, Loretta Young, David Ohanesian, Doina Badea, Ion Heliade Rădulescu, Ionel Teodoreanu, Ion Budai-Deleanu, Nicolae Ţic.

„A doua din ciclul celor trei zile de mare sărbătoare ale noului an, Boboteaza, Botezul lui Iisus, este o sărbătoare creştină care iese în evidenţă numai prin referire constantă la păgânismul perioadei din care face parte. Işi fac prezenţa binefăcătoare lupii, apărând ca instrumente punitive divine, îndreptate împotriva demonilor, sau a oamenilor. Într-un fel putem spune că intrăm în noul sezon neoficial al Lupului (Lupul Şchiop), cu o prezenţă pregnantă în timpul Filipilor de iarnă” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 38.

La 17 zile de la începutul serbărilor de iarnă, de schimbare a anului, acum două, trei, patru, cinci, şase mii de ani ca şi acum zeci de mii de ani se încheia perioada petrecerilor, a exceselor, (când demonii erau liberi), prin purificare. Purificarea prin apă, unul dintre cele patru elemente primordiale, elementul anotimpului prin care trecem.

Botezul nu a fost invenţia lui Ioan Botezătorul, el însă L-a botezat pe Iisus, pe Fiul Domnului Dumnezeu. Purificarea prin apă este foarte veche, în Europa şi Orient. Să ne amintim de "purificarea totală", Potopul, care a înlăturat tot ce era de... spălat!

Julius Lips, marele antropolog german, relatează că, demult, în Europa, societăţile secrete de războinici, (care au un urmaş direct în "Căluşarul"), aveau datoria să se spele ritual de păcate prin apă, de vina de a fi luat vieţi, prin vânătoare, sau război.

Şeful de război turna apă pe capul fiecărui războinic, pe rând, rostind: „păcătos ai fost, curat eşti acum”. Casele, societăţile de tineri aspiranţi la titlul de războinic, ei bine, tinerii erau şi mai cutezători: se aruncau în apa unui râu şi scoteau o pietricică cu care veneau repede la căldura focului, ca dovadă a curajului lor. Mai mureau unii, din cauza şocului, şi atunci se spunea că demonii nu l-au lăst pe bietul băiat să devină războinic.

Şi astăzi, televiziunile mai arată pe unii „excentrici” care fac baie la copcă pe ger şi gheaţă. Sau obiceiul scoaterii Sf. Cruci din apa rece ca gheaţa, aruncată de episcop, sau de preot! Sunt obiceiuri vechi, de zeci de mii, poate sute de mii de ani!

Se spune că în această zi începe „fuga Lupului Şchiop” care după ce preotul declară „kiraleisa”, începe să fugărească, cu viteză luminii demonii întârziaţi care nu au avut timp să se ascundă.

De unde, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, ştiau oamenii din neolitic că lumina are cea mai mare viteză în Universul nostru local? Păi, de unde ştia şi Crăişorul Eminescu, sufletul şi regele nostru, cel adevărat:

"La steaua care-a răsărit

E-o cale atât de lungă

Că mii de ani i-a trebuit

Luminii, să ne-ajungă!"

Până una, alta, am primit de la Joe Rao, aflat pe DOA, Numele Lunii Pline din 2026 (și cum au apărut ele).

Multe nume de lună plină datează de la nativii americani din ceea ce este acum nordul și estul Statelor Unite. Acele triburi de acum câteva sute de ani țineau evidența anotimpurilor dând nume distinctive fiecărei Luni Pline recurente.

Numele lor erau aplicate întregii luni în care apărea. Desigur, existau unele variații în ceea ce privește numele lunilor, dar, în general, aceleași nume erau comune în toate triburile Algonquin, de la Noua Anglie spre vest până la Lacul Superior. Coloniștii europeni au preluat aceste denumiri pentru a avea o bază comună de măsurare a timpului. În timpurile moderne, denumirile Lunilor Pline au fost făcute populare de ”Farmer’s Almanach”. Nativii, pieile roșii nu aveau un sistem astrologic, nici nu aveau nevoie, fiind popoare de culegători-vânători. Maya, inca, aztecii sunt o altă poveste. Fiind pe o treaptă superioară, la al doua diviziune a muncii, aveau nevoie de un calendar precis, dat în acele timpuri de astrologie. Astrologia apare odată cu apariția statelor.

Întrucât luna lunară („sinodică”) are în medie aproximativ 29,5 zile, datele lunii pline se schimbă de la an la an. Iată o listă cu toate numele lunilor pline, date de nativi, precum și datele și orele pentru anul 2026.

Numele de lună plină sunt înrădăcinate în tradiții străvechi, adesea din tradițiile culturale amerindiene, mai puțin europene sau de altă natură. Numele reflectă adesea evenimente naturale, cum ar fi comportamentul animalelor sau schimbările anotimpurilor.

Care este cea mai faimoasă lună plină?

Cea mai cunoscută lună plină este probabil „Luna Recoltei”, care este cea mai apropiată lună plină de echinocțiul de toamnă, putând cădea fie în septembrie, fie în octombrie.

3 ianuarie, ora 10:03 GMT, Luna Plină a Lupului

În mijlocul frigului și al zăpezilor adânci din mijlocul iernii, haitele de lupi urlau cu poftă în afara satelor indiene. Era cunoscută și sub numele de Luna Veche sau „Luna de după Yule” (Yule = Crăciun) . În unele triburi, aceasta era Luna Plină a Zăpezii; majoritatea aplica acest nume lunii următoare.

De obicei, cea mai abundentă ninsoare este în această lună. Vânătoarea devine foarte dificilă și, prin urmare, pentru unele triburi, aceasta a fost Luna Plină a Foametei.

3 martie, ora 11:38 GMT, Luna Plină a Viermilor

În această lună, pământul se înmoaie, iar găurile de râme reapar, invitând întoarcerea măcăleandrilor. Triburile mai nordice cunoșteau aceasta sub numele de Luna Plină a Ciorilor, când croncănitul ciorilor semnalează sfârșitul iernii, sau Luna Plină a Crustei, deoarece stratul de zăpadă devine o crustă din cauza dezghețului ziua și a înghețului noaptea. Luna Plină a Sevei, care marchează momentul în care se ciocnesc arțarii, este o altă variantă.

2 aprilie, 02:12 GMT, Luna Plină Roz

Phloxul roz-iarbă sau phloxul sălbatic este una dintre cele mai timpurii flori răspândite ale primăverii. Alte denumiri erau Luna Plină a Ierbii Încolțitoare, Luna Oului și - printre triburile de coastă - Luna Plină a Peștelui, când scrumbia venea în amonte pentru a depune icre. Aceasta este și Luna Plină Pascală; prima Lună Plină a sezonului de primăvară. Prima duminică care urmează Lunii Pascale este Duminica Paștelui Catolic, care va fi într-adevăr sărbătorită patru zile mai târziu, duminică, 5 aprilie, după calculul calendarului gregorian.

1 mai, 17:23 GMT Luna Plină a Florilor

Florile sunt abundente peste tot. Era cunoscută și sub numele de Luna Plină a Plantării Porumbului sau Luna Laptelui.

31 mai, 22:10 GMT Luna Albastră

A doua lună plină care apare într-o lună calendaristică este de obicei numită Luna Albastră. Deși numele sugerează că a avea două Luni Pline într-o singură lună este un eveniment destul de rar, ca și când luna ar deveni albastră, aceasta are loc o dată la aproximativ 32 de luni (în medie). Ultima dată când s-a întâmplat a fost în august 2023, iar următoarea dată - după mai 2026 - va fi în decembrie 2028.

29 iunie, 23:57 GMT Luna Plină a Căpșunilor

Iunie era perioada de recoltare a căpșunilor coapte, de unde și numele de Luna Căpșunilor, cunoscută de fiecare trib Algonquin.

Conform Almanahului Fermierilor, era cunoscută și sub numele de Luna Coacerii Fructelor de pădure (Haida), Luna Nașterii (Tlingit), Luna Porumbului Verde (Cherokee) și Luna Ecloziunii (Cree), ca să numim doar câteva.

29 iulie, ora 14:36 ​​GMT Luna Plină a Cerbului

Luna Cerbului își primește numele de la momentul în care noile coarne ale cerbilor ies de pe frunți în straturi de blană catifelată, în iulie. A fost adesea numită și Luna Plină a Tunetelor, furtunile fiind acum cele mai frecvente. Uneori este numită și Luna Plină a Fânului.

28 august, 04:18 GMT, Luna Plină a Sturionilor

În august, sturionii din Marile Lacuri și din alte ape importante, precum Lacul Champlain, sunt cel mai ușor de prins. Câteva triburi o cunoșteau sub numele de Luna Roșie Plină, deoarece luna răsare arătând roșiatică prin ceața înăbușitoare, sau Luna Porumbului Verde sau Luna Grâului.

26 septembrie, 16:49 GMT, Luna Plină a Recoltei

Luna Recoltei este întotdeauna luna plină care are loc cel mai aproape de echinocțiul de toamnă. Porumbul, dovlecii, dovleacul, fasolea și orezul sălbatic - principalele alimente de bază indiene - sunt acum gata de recoltat.

26 octombrie, 03:12 GMT, Luna Plină a Vânătorilor

Odată cu căderea frunzelor și îngrășarea căprioarelor, e timpul vânătorii. Întrucât câmpurile au fost secerate, vânătorii pot călări peste miriște și pot vedea mai ușor vulpea, dar și alte animale care au ieșit să strângă spice și pot fi prinse pentru conservele prin afumare pentru iarnă.

24 noiembrie, 14:53 GMT, Luna Plină a Castorilor

E timpul să se instaleze capcane pentru castori înainte ca mlaștinile să înghețe, pentru a asigura o rezervă de blănuri calde pentru iarnă. O altă interpretare sugerează că numele Lunii Pline a Castorilor provine de la faptul că, acum, castorii sunt activi în pregătirea lor pentru iarnă. Este numită și Luna Înghețată.

24 decembrie, 01:28 GMT Luna Plină Rece

Luna plină din decembrie, printre unele triburi, este cunoscută și sub numele de Luna Plină a Nopților Lungi. În această lună, frigul iernii își întărește strânsoarea, iar nopțile sunt cele mai lungi și mai întunecate. Uneori este numită și „Luna dinaintea lui Yule” (Yule este Crăciunul, iar de data aceasta luna este chiar înaintea lui). Termenul de Lună Lungă a Nopții este un nume dublu potrivit, deoarece noaptea de la mijlocul iernii este într-adevăr lungă, iar luna este deasupra orizontului pentru o lungă perioadă de timp. Luna plină de la mijlocul iernii are o traiectorie înaltă pe cer, deoarece este opusă Soarelui.

Luna va fi, de asemenea, la perigeu - cel mai apropiat punct al orbitei sale față de Pământ. Astfel, Luna se va afla la 356.650 km de Pământ, fenomen cunoscut colocvial sub numele de „ Superlună ”. Mareele intensificate sunt de așteptat din cauza coincidenței perigeului cu Luna Plină.

După cum realizați, o încercare simplă de a organiza activitatea, un calendar primitiv. Fără nicio conotație astrologică, nu are nicio semnificație sau importanță.

Mai trebuie să vă informez că Luna Plină Roșie este folosită și atunci când Luna trece prin semiumbra Pământului devenind mai roșcată.

Repet, toate aceste denumiri nu au nicio semnificație astrologică, doar folclorică a nativilor.

Cu bagajul de cunoștințe îmbogățit să nu uităm că mâine mai avem o șansă, speranța că este o altă zi !

BERBEC Te gândeşti la planuri de perspectivă. Foarte bine, dar nu pierde din vedere problemele urgente de azi care solicită intervenţia ta imediată. Renunţă la ideea generoasă că “ai timp”. Nu ai! Trebuie să-ţi gaseşti echilibrul interior si pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu mai face atatea mofturi, viaţa este complicată şi fără sa o faci tu şi mai complexa. Stelele spun sa dai dovada de bun-simt şi modestie! Măcar astăzi. Prietenii te cauta să-ţi împartaşească problemele lor. Vremea capricioasă şi vremurile aiurea ţi se par probleme infinit mai grave decât micile lor intrigi.

TAUR Stelele iţi indică o zi bună, iar cu puţină gândire, organizare, poţi rezolva cu succes problemele cotidiene, cum ar fi relaţiile de serviciu, cumpărăturile şi alegerile pentru timpul liber. Poţi să cumperi ceva care îţi place şi să fie şi relativ ieftin. O zi de marți aproape bună, cu unele aspecte favorabile, ceea ce poate insemna chiar încercarea de rezolvare a unei situatii financiare care te punea pe ganduri. Cu Luna în scădere, dar favorabilă zodiei tale, intuiţia ta creşte şi poţi rezolva mai uşor situaţiile în care sunt implicate femei, sau de natură feminină.

GEMENI Ai mai multă energie decât de obicei, fapt indicat de o conjunctură dinamică. Nu te enerva dacă oamenii şi lucrurile, astăzi, par că întârzie, de fapt nu pot ţine ritmul cu tine! Uneori încercarea, căutarea, explorarea sunt mai importante decât împlinirea şi realizarea. Iată, ca exemplu, Căutarea Sfântului Graal… Plimbarea dinamicului Marte, în conjuncţie cu Soarele și Venus, prin zodia Capricornului, te face să emiţi tot felul de platitudini sau sentinţe de genul nemuritorului „iarna nu-i ca vara”, aşa că mai bine zâmbeşte!

RAC Luna, în descreștere, îţi sugerează să nu te grăbeşti, mai ales în judecarea şi catalogarea prietenilor şi rudelor. Ai răbdare, ia mai multe informaţii, fiecare are o motivaţie, o explicaţie! Sentimentele tale contradictorii nu sunt deloc folositoare pentru fermitatea in decizii pe care trebuie sa o arăţi anturajului. Totuşi, cineva bine plasat îţi arată bunăvoinţă. Nu te repezi să te foloseşti de cleştii nevertebratei care denumeşte zodia ta, sufocând persoana respectivă, ci dă dovadă de loialitate şi bună credinţă.

LEU Astăzi parcă ai fi un căţel scăpat din lesă! Vrei să fugi de colo-colo şi să iei parte la orice ţi se pare interesant. Păstrează-ţi calmul şi zâmbetul pe buze şi fii mai realist, mai practic. Uneori este bine sa fii mai putin comunicativ si doar sa asculti, iar astăzi este una dintre acele zile. Vei afla o multime de noutați nebănuite, care iti vor fi de folos. Sezi si cugeta, spune o veche zicala, care astazi ti se potriveste perfect. Ia mai multe informatii si abia atunci poti lua o decizie buna!

FECIOARĂ Un amănunt te face să vrei să-ţi perfecţionezi cunoştiinţele în ceea ce priveşte tehnologia şi utilizarea informaticii de vârf. Aşa poate o să foloseşti eficient aparatura ta electronică! Configuratia astrologica iţi indică să nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru că lucrurile se vor lămuri. O bârfă sau un schimb mai tăios de cuvinte te-au făcut să te îndoieşti de un prieten. Adică ţi se pune pata şi n-o să te potoleşti până n-o să afli adevărul-adevărat, ca şi când ar exista aşa ceva pe lumea asta!

BALANŢĂ Astăzi poţi îndrepta convenabil o eroare involuntară din trecut. Atenţie, cineva încearcă să-ţi intre în graţii, să profite de naivitatea ta, de fapt doreşte doar să se folosească de tine. Dacă ai de dat examene, sau un interviu, sau pur şi simplu vrei să convingi pe cineva, atunci astăzi este perioada! A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, ieşirii cu prietenii la un suc, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Însă nu trebuie să uiţi că Saturn face să întârzie unele lucruri. De obicei cele pe care le aştepţi cu nerăbdare!

SCORPION O zi de marţi, prima din 2026, dar care seamănă cu altă zi de marţi în care rutina discuţiilor obişnuite de acasă, sau de la serviciu, pare automată şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Totuşi, o zi plăcută! Configuraţia generală a horoscopului arata că începând de astăzi urmează o perioadă care îţi este în mod explicit favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. O veste bună care te face să fii mulţumit(ă) pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere.

SĂGETĂTOR Noutăţi, veşti noi, informaţii, confesiuni ale prietenilor, ale celor din jurul tău - iată baza unei noi atitudini, a unei schimbări, o adaptare necesară la ceea ce se întâmplă în lumea ta! Din nou, pentru a câta oara, ai de ales între doua posibilităţi. Sinergia faptelor te conduc, însă, către o fundătura sentimentală! Neliniştea şi nerabdarea proprii naturii tale sunt pe cale să-ţi joace o festa. Trebuie sa ai rabdare şi să aştepti, altfel strici totul!

CAPRICORN Ai Soarele, Mercur, Venus și Marte în zodie. Dacă ai hotărât ceva, nu te lăsa abătut din drumul tău. Astăzi eşti uşor distrat, aşa că trebuie să ai voinţă şi tenacitate. Evită, însă deciziile importante, amână-le pentru o zi mai bună! De astăzi începe o perioadă potrivită pentru promovarea intereselor personale şi avansare sociala. Luna în descreştere este un generator de idei fanteziste şi trăznite, idei pe care nu te vei gândi mult ca să le pui în practică. Un procent dintre nativi pot să aibă astăzi o surpriză plăcută : şefii sau patronii te pot aprecia în mod deosebit, pentru o periodă de realizări şi acumulări!

VĂRSĂTOR Astăzi, ai talent! Nimic nu pare greu, nerezolvabil, fie social, economic, sentimental sau politic! Însă, viaţa ta afectivă necesită mai multă atenţie, pentru că eşti aproape de o criză! Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă. Rezolvi cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva mai multe decât o atitudine încruntată, agresiva şi neplăcută.

PEŞTI Conjunctura indică că ar trebui să-ţi faci legăturile sociale eficiente şi productive. Ai o oportunitate, poate o perfecţionare, o propunere, ceva care cu siguranţă te scoate din monotonie. Ai unele veşti care te neliniştesc şi te îngrijorează, dar în a doua parte a zilei ori primeşti un ajutor neasteptat, ori rezolvi tu situatia ! Te afli sub protectia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, mai ales daca lucrezi in domeniul artelor. Stelele te avertizeaza asupra unei greşeli pe care poţi să o faci astăzi. Prevenit, înseamnă pregătit!