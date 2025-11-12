Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 noiembrie 2025. Ioan Hrisostomul

13 noiembrie

Pe 13 noiembrie s-au născut fericitul Augustin, Pelagius, Robert Louis Stevenson, John Hammond, Whoopi Goldberg, Ioana Crăciunescu, Gheorghe Mulţescu, Ştefan Covaci, Teodora Ungureanu.

În calendar este Sf. Ierarh Ioan Hrisostomul, Gura lui Dumnezeu, Gură de Aur, iar în „kalendar” Mărtinul cel Mare, Ziua Lupului, Gădinetele.

Lăsatul de sec pentru postul Crăciunului însemna în familia mea mare petrecere, cu toţi finii, cu mâncăruri alese şi ţuică din anul acela. Aşa era la români, familia însemna totul, iar familia era patria cea mică, după cum patria era familia cea mare. Mulţumesc lui Dumnezeu că am trăit în dragoste şi înţelegere şi ştiu ce înseamnă astfel de lucruri!

Se zice şi marele Bogdan Petriceicu Hasdeu aminteşte de această istorie veche, populară, ei bine se spune că episcopi şi sfinţi părinţi s-au adunat la un mare consiliu ca să mai pună păcate pe capul oamenilor, să mai născocească ceva ca să ţină prostimea sub ascultare şi să le ia banii.

Şi, nici mai mult, nici mai puţin, i-a tăiat capul pe vlădici să facă dogmă şi canon că "tăt ce gândeşte omul să hie păcat mare"! Apăi toţi episcopii erau bucuroşi nevoie mare şi îşi frecau mîinile grăsuţe, mai puţin Sf. Ioan. Care a zis sus şi tare că: "este un lucru prostesc şi neplăcut Domnului!"

Ca să demonstreze acest lucru după logica veche, a grecului Aristotel, a poruncit să se facă o masă îmbelşugată.

Pe când se aflau toţi la masă şi aşteptau bucatele, la ordinul lui Sf. Ioan au venit vase acoperite cu capace şi au fost aşezate în faţa fiecărui mesean. Apoi, slujitorii au luat capacele şi camera s-a umplut de aburii îmbietori, cu mirosul de mâncare bună şi bine făcută.

Imediat, Sf. Ioan a poruncit să se ia vasele cu mâncare şi să se ducă de acolo, că au mâncat! Sf. părinţi, înghiţind în sec, au zis: "Pentru ce zici, Ioane, că am mâncat, când noi numai le-am mirosit?" Dară Sf. Ioan a zâmbit: "Apăi omu numai că gândeşte, de ce să hie păcat?"

Atunci toţi au zis deodată: "Gura ta de aur să hie, Ioane, că mare dreptate ai!"

Dar episcopii nu s-au potolit şi când Ioan nu era atent şi ocupat cu alte lucruri de ale lui Iisus, au trecut la slujbă cum este şi în ziua de astăzi: „Doamne iartă greşelile făcute cu voie, sau fără de voie, cu fapta, cu GÂNDUL!”

Apoi tot poporul zice că Ioan Hrisostomul s-a mâniat tare pe viclenia episcopilor şi i-a lăsat în plata Domnului, plecând pe insula Patmos, unde a scris Apocalipsa, ca pedeapsă şi ameninţare pentru episcopii cei trufaşi şi mincinoşi! Alții zic că a fost alt Ioan cel ce a scris Apocalipsa. Nu cred... are stilul Hrisostomului.

Un gromovnic de secol XVIII din bibliotecă familiei spune, cu litere chirilice: „Apăi ce gospodar nu s-a întocmit cu cele ale casei, ale gurii şi ale vitelor până la Martinul cel Mare, acela se numeşte leneş şi va muri de foame şi frig în iarna ce va să vie”.

Oare noi suntem pregătiţi pentru iarnă? Pentru acest oribil anotimp, considerat de nordici, oameni care se pricep, izbucnirea pe pământ a Infernului. Iarăşi autorităţile o să fie prinse „pe neaşteptate” de viscolul sau căderile masive de zăpadă!

Dar suntem pregătiţi pentru iarna vrajbei noastre? Viaţa noastră devine o greşeală imensă. Greşeala, eroarea, devine regulă. Aşa că mă tem... pentru voi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi!

Eu, la cei peste opt sute de ani pe care îi am, atâta mi-a dat un calcul pe net, un test, privind ceea ce ştiu şi ceea ce am făcut, nu mai mi-e frică de moarte, nu mi-a fost niciodată, ci o aştept ca pe o izbăvire şi un nou început, pregătindu-mă de înălţare în pustnicie şi asceză, cu speranţa că se va lua în consideraţie faptul că am refuzat întotdeauna banul, îmbogăţirea, m-am mulţumit cu puţin şi am ajutat, din sărăcia mea, pe cine am putut. Şi altele, pe care educaţia din familie şi zecile de ţări pe unde am fost, cu obiceiurile lor, au făcut să devină filosofia mea, modul meu de viaţă. Eu vă doresc pace, sănătate şi properitate... aceste lucruri sunt pe agenda fiecăruia şi încerc cu sfaturile şi pildele mele să vă aduc mai aproape de... pace, sănătate şi prosperitate!

Dar, mă uit cu dezgust şi teamă, teamă pentru voi, la păsările astea de pradă, la animalele (Iliescu, Dumnezeu să-l ierte, a avut dreptate!) care vor să vă conducă, să vă fure munca, să vă controleze viaţa şi gândurile.

„Întotdeauna au ajuns conducători oameni răi, agresivi, mândri, fără morală şi etică, fără cultură, unii nici nu ştiu să citească bine, călcători pe cadavre, la propriu şi figurat, mincinoşi, curvari, necinstiţi, hoţi, aventurieri, necredincioşi. Singura lor „calitate” este că pun la pământ în senat şi joacă pe „cadavrul politic” al adversarului, care nu a reuşit să fie la fel de rău, parşiv, mincinos, curvar, necinstit... Întotdeauna răul cel mai mare, abisul, nimicul, haosul, cel mai nepotrivit - devine şef, conducător, rege, împărat!

Şi mai credeţi că aceasta este cea mai bună dintre lumi, lumea, Cetatea lui Dumnezeu? Doamne, de ce nu-mi dai o putere mare, să îndrept relele oamenilor?”

Nu, nu sunt gândurile mele, (aş fi vrut eu să fiu autorul original!) ci lamentările Sfântului sau Fericitului Augustin, depinde pe ce parte a creştinătăţii te afli. Marele Augustin, urmaşul lui Ambrozie, modelul meu de viaţă dintre clerici, pe care îl pomenim astăzi!

Acum vă rog să mă scuzați, s-au strâns multe treburi de făcut în pustnicia mea, dar am speranță, doar mâine este în definitiv o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 noiembrie 2025

BERBEC Există un procent important de încăpăţânare în caracterul tău zodiacal, dar astăzi trebuie să fii mai flexibil, mai diplomat, încearcă să convingi prin paşi mici, încet, pe rând, dar sigur! Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi discuţii sterile. Pe de altă parte apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat.

TAUR O zi cam monotonă, de genul celor de care, mai târziu, nu-ţi mai aduci aminte. Nu-ţi adormi vigilinţa, fii prudent, sau ţi se poate întâmpla ceva de care să-ţi aduci aminte foarte mult timp! Fii prudent! Nu eşti deloc mulţumit! Dar, deloc... dacă eşti întrebat de motivul nemulţumirii tale, nu ştii ce să răspunzi. Eşti nemulţumit fundamental, prin definiţie! Astăzi trebuie să laşi loc printre nemulţumirile tale şi politeţei şi respectului faţă de cei dragi, din familie.

GEMENI Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă, iar tu te simţi bine, pentru că ai renunţat la ironii şi la vorbăria fără rost. Creezi pace şi lumină în jurul tau şi de aceea eşti acceptat şi lăudat! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor. Realizări pe care îţi place să le exgerezi, oricum, în lumea asta rea nimeni nu o să te laude! Decât cei care chiar ţin la tine!

RAC Nu te poţi concentra, orice ai face. Oferă-ţi o pauză. Poate la cumpărături, cu o prietenă, poate la stilist. Seară plăcută, poate la un film nou, sau acasă, la o vorbă cu cei dragi. Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani şi fericire. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine, cotidianul nostru cel balcanic.

LEU Eşti avantajat de Mercur, retrogad, dar în toane bune. Dacă ai de negociat, bănci, leasing etc. dar şi relaţii umane, atunci astăzi trebuie să îndrăzneşti, să insişti. Norocul este de partea îndrăzneţilor! Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti avantajat, poate şi norocos, dar nu la jocurile aranjate de la cazinouri şi loterii. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, mici îmbunătăţiri pe bani puţini. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.

FECIOARĂ Vrei sa pari mai tare şi mai important decât eşti. Este foarte bine, pentru că aparenţele contează, dar nu ţi-ai ales bine momentul! Joi, 13, e o zi densă şi fără avantaje mari pentru tine. Informaţiile contradictorii pe care le primeşti astăzi îţi crează unele probleme. Aşa ca ai ce rezolva! Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste din presă pare să te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt, însă, aspectate favorabil.

BALANŢĂ Domeniile favorizate sunt cele ale familiei, relaţiilor sentimentale, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii. Vorba proverbului: cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! Lasa motoarele mai incet, esti foarte stresat si nu te odihnesti suficient din cauza grijilor. Mai lasa grijile şi în seama altora. Banii vin şi se duc, asta este soarta lor, dar sănătatea ta nu are preţ.

SCORPION Ai ceva de sărbătorit, stelele au fost bune cu tine, aşa că s-au hotărît să pună capăt unei zile de efort şi-ti îndrumă paşii, mai spre seară, spre un loc unde te vei distra foarte bine! Poate este ziua ta de naştere! Dacă nu, ştii vorba veche: „două bătăi strică, nu două petreceri!” Cum spuneam, poate este ziua ta de naştere, poate nu, dar oricum este în plaja de două săptămâni! Astăzi îti place mult să povesteşti amintiri celor din jur. Este o zi propice pentru rememorarea lucrurilor vesele, certe, benefice, pentru că ai mare nevoie de certitudini.

SĂGETĂTOR Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că e vorba despre sărbătorile de iarnă, Crăciunul, dar, după veştile primite, trebuie neapărat să-ţi faci proiecte în ce direcţie o ia cariera ta! Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.

CAPRICORN Informaţiile primite, din presă, net au o latură economică şi una sentimentală, depinde numai de tine să analizezi foloasele care te avantajează. Siguranţa personală este scopul tău în viaţă! Incepi ziua cu greutate si o sa tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau personale. Care nu iti fac nici o placere… cum ar fi, de exemplu, să duci la fisc tot felul de hârtii aiurea ca să-ţi ia banii munciţi! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze!

VĂRSĂTOR Se pare că ai ceva linişte, dar pe seară poţi să întâlneşti o opoziţie din partea celor din jurul tău. Ideile tale nu sunt foarte populare. Poate că ai exagerat un pic, mai gândeşte-te! Cineva iti exploateaza buna credinţă prefacandu-se foarte neajutorat. Nu este de loc asa, nu te lasa pacalit, viitorul iti va demonstara asta! Nu te simti in stare sa spui un anumit adevar şi sa scapi de presiune. Daca nu te hotarasti mai repede, o sa ai probleme şi nu cu vremea ci cu vremurile!

PEŞTI Astăzi poţi să rezolvi problemele profesionale, sau sentimentale, fără să te laşi intimidat sau deranjat de bruiajul cotidian. Nu amesteca plăcutul cu utilul, activitatea cu distracţia! Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Desi planeaza aupra ta un usor aer de neincredere. Ar fi cazul astăzi sa dovedesti ceea ce poti! Sigur, în domeniul relaţiilor umane. Nu uita că mai ales acum, mai mult ca niciodată, loialitatea este calitatea cea mai apreciată. Nu dezamăgi!