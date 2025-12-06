Politica

Scandal la Realitatea Plus. Georgescu nu mai vrea să fie Președintele ales

Comentează știrea
Scandal la Realitatea Plus. Georgescu nu mai vrea să fie Președintele alesCălin Georgescu. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Relația dintre Călin Georgescu și postul Realitatea Plus, care îl promova constant drept „Președintele ales”, pare să fi ajuns la final. În ultimele luni, televiziunea difuza frecvent imagini cu Georgescu, indiferent de subiectul discuțiilor sau de știrile prezentate, însă sprijinul mediatic s-a clătinat după refuzul liderului suveranist de a susține candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei.

Relația dintre Georgescu și Realitatea e istorie

Călin Georgescu a declarat public în mai multe rânduri că nu va susține niciun candidat în campania pentru alegerile locale și a criticat vehement legitimitatea scrutinului din 7 decembrie. Potrivit acestuia, alegerile nu ar fi corecte până când frauda de anul trecut, care ar fi anulată abuziv, nu este sancționată „penal și istoric”.

Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu. Sursă foto: Facebook

„Până când frauda cosmică de anul trecut nu va fi sancționată, nu am niciun motiv să cred că nu se va repeta. Este inutil și ridicol să discutăm despre orice alegeri din România. Mă distanțez complet de scrutinul din 7 decembrie și de orice candidat”, a declarat Georgescu.

Nu o susține pe Anca Alexandrescu

El a mai subliniat, folosind o metaforă, că „atunci când alegerile sunt organizate de rândași, nu poți să te aștepți ca ele să fie câștigate de cai”.

Noile găști de cartier digitale. Cum s-au transformat grupurile de Facebook ale blocurilor în comunități toxice care influențează viața reală
Noile găști de cartier digitale. Cum s-au transformat grupurile de Facebook ale blocurilor în comunități toxice care influențează viața reală
Noi detalii despre Rodica Stănoiu. Ar fi avut o relație controversată
Noi detalii despre Rodica Stănoiu. Ar fi avut o relație controversată
Anca Alexandrescu și George Simion

Anca Alexandrescu și George Simion. Sursă foto: Captură video

Tensiunile au fost vizibile și în timpul evenimentelor de 1 Decembrie de la Alba Iulia. În timp ce membrii AUR și George Simion și-au susținut propriile manifestări și au demonstrat sprijin pentru Anca Alexandrescu, Georgescu a organizat o manifestație separată și a evitat contactul cu ceilalți susținători, plecând înainte de întâlnirea grupurilor.

Georgescu nu se implică „în niciun fel”

Aceste declarații și acțiuni marchează o ruptură clară în tabăra suveranistă, mai ales în contextul în care AUR se află în prima linie a campaniei electorale alături de Anca Alexandrescu. Consensul anterior dintre Georgescu și vehiculul media care îl promova s-a destrămat, punând în lumină diferențele ideologice și strategice dintre lideri și reprezentanții partidului.

La începutul lunii, Georgescu a reiterat că nu se poate implica „în niciun fel” în scrutinul pentru Primăria Capitalei, invocând necesitatea de a nu valida o fraudă electorală trecută și subliniind că orice implicare i-ar fi contrar principiilor sale.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Noile găști de cartier digitale. Cum s-au transformat grupurile de Facebook ale blocurilor în comunități toxice care ...
23:51 - Poveștile celor numite „dușmance ale poporului”! Muzeul Național de Istorie prezintă o expoziție dedicată rezistenței...
23:38 - Scandal la Realitatea Plus. Georgescu nu mai vrea să fie Președintele ales
23:29 - Noi detalii despre Rodica Stănoiu. Ar fi avut o relație controversată
23:17 - Prietenia ascunsă a două legende: Cum s-au cunoscut De Niro și Al Pacino
23:11 - Bolojan, huiduit la un târg de cărți. Românii l-au luat la întrebări

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale