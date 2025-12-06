Scandal la Realitatea Plus. Georgescu nu mai vrea să fie Președintele ales

Relația dintre Călin Georgescu și postul Realitatea Plus, care îl promova constant drept „Președintele ales”, pare să fi ajuns la final. În ultimele luni, televiziunea difuza frecvent imagini cu Georgescu, indiferent de subiectul discuțiilor sau de știrile prezentate, însă sprijinul mediatic s-a clătinat după refuzul liderului suveranist de a susține candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei.

Călin Georgescu a declarat public în mai multe rânduri că nu va susține niciun candidat în campania pentru alegerile locale și a criticat vehement legitimitatea scrutinului din 7 decembrie. Potrivit acestuia, alegerile nu ar fi corecte până când frauda de anul trecut, care ar fi anulată abuziv, nu este sancționată „penal și istoric”.

„Până când frauda cosmică de anul trecut nu va fi sancționată, nu am niciun motiv să cred că nu se va repeta. Este inutil și ridicol să discutăm despre orice alegeri din România. Mă distanțez complet de scrutinul din 7 decembrie și de orice candidat”, a declarat Georgescu.

El a mai subliniat, folosind o metaforă, că „atunci când alegerile sunt organizate de rândași, nu poți să te aștepți ca ele să fie câștigate de cai”.

Tensiunile au fost vizibile și în timpul evenimentelor de 1 Decembrie de la Alba Iulia. În timp ce membrii AUR și George Simion și-au susținut propriile manifestări și au demonstrat sprijin pentru Anca Alexandrescu, Georgescu a organizat o manifestație separată și a evitat contactul cu ceilalți susținători, plecând înainte de întâlnirea grupurilor.

Aceste declarații și acțiuni marchează o ruptură clară în tabăra suveranistă, mai ales în contextul în care AUR se află în prima linie a campaniei electorale alături de Anca Alexandrescu. Consensul anterior dintre Georgescu și vehiculul media care îl promova s-a destrămat, punând în lumină diferențele ideologice și strategice dintre lideri și reprezentanții partidului.

La începutul lunii, Georgescu a reiterat că nu se poate implica „în niciun fel” în scrutinul pentru Primăria Capitalei, invocând necesitatea de a nu valida o fraudă electorală trecută și subliniind că orice implicare i-ar fi contrar principiilor sale.