Scandal la Manchester United între legende. Sir Alex Ferguson, acuzat de un fost căpitan

Scandal uriaș la Manchester United, după ce fostul căpitan al echipei Roy Keane (54 de ani), a aruncat vorbe grele către legendarul Sir Alex Ferguson (84 de ani).

Irlandezul îl acuză pe scoțian că „bântuie” clubul. Faptul că Ferguson e prezent în viața echipei, chiar dacă nu mai antrenează de 12 ani, a reprezentat o piedică pentru antrenorii care au lucrat pe „Old Trafford”.

„Ce se întâmplă la acele interviuri de angajare? Sunt extrem de curios. De ce oferă constant postul de manager anumitor persoane? Ce se întâmplă cu oamenii care angajează pe cineva după interviuri, iar apoi, după un an, spun: „Până la urmă, acesta nu este pentru noi”?!

Păi, ar trebui să vezi cine este cine când vorbești cu el și îl privești în ochi! Vedeți cine ia deciziile la United... Păi, încă îi aveți pe Ferguson și David Gill (fost director) care bântuie clubul ca o respirație urât mirositoare. Cine ia deciziile, spuneți-mi? Ratcliffe? Wilcox? Cine vine la interviul cu un potențial manager, cine este cel care evaluează dacă cutare și cutare este omul potrivit pentru United?”, a spus Roy Keane conform sportal.blic.rs.

„Aproape că am uitat de CV. Omule, trebuie să ai un CV pentru a conduce United. Trebuie să ai trofee, trebuie să ai vechime. Toate sunt în regulă. Dar, pe lângă CV, trebuie să privești omul în ochi și să evaluezi dacă are caracterul necesar pentru a conduce United.

Ce se întâmplă când cineva care nu-și are locul intră în vestiar? Cei mai buni jucători îl privesc și întreabă: „Ce ai plănuit pentru noi?” Asta îți fac cei mai buni jucători, dintotdeauna. Și dacă nu ai un răspuns bun, jucătorii te vor devora de viu. Păi, uitați-vă la Burnley – United, nivelul acelui meci a fost o glumă proastă.

Chiar și după meci aud povești de genul „nu am fost răi”, păi asta e o prostie, la naiba! Un meci de nimic. Ne învârtim în cerc și fiecare fost jucător al lui United are brusc șansa de a conduce echipa”, a mai acuzat fostul mijlocaș irlandez.