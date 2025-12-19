Sir Alex Ferguson avertizează că Manchester United ar putea aștepta încă un deceniu până la un nou titlu în Premier League

Sir Alex Ferguson, fostul antrenor legendar al lui Manchester United, a declarat într-un interviu acordat agenției britanice Press Box că echipa de pe Old Trafford traversează un ciclu dificil și că revenirea pe primul loc în Premier League ar putea întârzia încă zece ani sau chiar mai mult. Clubul se află într-o perioadă prelungită de tranziție, trecând mai mult de un deceniu de ultimul titlu de campioană obținut în 2013.

Sir Alex Ferguson a făcut o paralelă între situația actuală a lui Manchester United și perioada de secetă trofeistică traversată de Liverpool în trecut. Fostul antrenor scoțian a amintit că, în momentul în care el a preluat conducerea „diavolilor roșii”, Liverpool domina fotbalul european și intern, însă ulterior a urmat o perioadă de aproximativ 30 de ani fără titlu în campionatul Angliei.

„Îmi amintesc de propria mea experiență la Manchester United, pe vremea când Liverpool era la apogeul puterii. Era un club fantastic, câștigând Cupa Campionilor de patru ori, dar după aceea le-a luat 30 de ani să câștige din nou titlul. Suntem în aceeași situație acum”, a afirmat Ferguson.

Potrivit legendei de pe Old Trafford, ciclurile de succes și declin sunt inevitabile în istoria marilor cluburi, iar Manchester United se află acum într-o etapă de reconstrucție profundă, similară cu cea traversată de rivala istorică.

În interviul acordat, Ferguson a estimat că perioada de așteptare pentru un nou titlu ar putea fi semnificativă. „Ar putea dura încă 10, poate chiar 11 ani, din cauza acestui ciclu”, a spus fostul manager, subliniind că succesul nu poate fi obținut rapid fără o strategie coerentă și stabilă.

El a insistat asupra importanței procesului de recrutare și a deciziilor luate la nivel de management sportiv. În opinia sa, clubul trebuie să își regândească modul în care construiește lotul și să evite erorile din ultimii ani.

„Trebuie să ne gândim cu atenție la asta și să ne asigurăm că recrutarea noastră este mai bună decât a fost până acum”, a adăugat Ferguson, făcând referire la schimbările frecvente de antrenori și la investițiile costisitoare care nu au produs rezultatele așteptate.

Manchester United se află în prezent pe locul 6 în clasamentul Premier League, la șapte puncte de podium, într-un sezon marcat de inconsistență și rezultate oscilante. De la retragerea lui Sir Alex Ferguson, în 2013, clubul a trecut prin mai multe proiecte sportive, cu antrenori diferiți și strategii variate, fără a reuși să revină constant în lupta pentru titlu.

În acest interval, rivali direcți precum Manchester City, Liverpool și Arsenal au reușit să construiască proiecte stabile, bazate pe continuitate și identitate tactică, în timp ce Manchester United a fost adesea criticat pentru lipsa unei viziuni clare pe termen lung.

În ciuda tonului rezervat în privința perspectivelor imediate ale clubului, Sir Alex Ferguson a avut cuvinte de apreciere la adresa actualului antrenor, Ruben Amorim. Fostul manager a remarcat „personalitatea bună” a tehnicianului și capacitatea acestuia de a gestiona un club cu o presiune mediatică uriașă.

La rândul său, Ruben Amorim a reacționat la declarațiile lui Ferguson într-o conferință de presă susținută vineri, adoptând un ton respectuos, dar optimist.

Actualul antrenor al lui Manchester United a subliniat că apreciază experiența și perspectiva lui Sir Alex Ferguson, dar nu este de acord cu estimarea privind durata reconstrucției. „Înțelege fotbalul mai bine decât mine, în special fotbalul englezesc”, a spus Amorim, referindu-se la fostul manager.

Totuși, tehnicianul a transmis un mesaj mai optimist în privința viitorului echipei. „Nu cred că ne va lua atât de mult să câștigăm campionatul și nu știu ce antrenor va fi aici atunci. Dar cred sincer că putem lupta pentru titlu în anii următori”, a declarat Ruben Amorim.