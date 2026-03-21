Manchester United pierde puncte pe terenul lui Bournemouth. Remiză spectaculoasă în Premier League

Manchester United a încheiat la egalitate, scor 2-2, confruntarea din deplasare cu Bournemouth, disputată vineri seară, în etapa a 31-a din Premier League. Meciul a fost unul spectaculos, cu răsturnări de situație, lovituri de pedeapsă, un autogol și o eliminare.

Partida a avut un ritm alert și momente tensionate, iar scorul a fost deschis abia în repriza secundă. Manchester United a trecut în avantaj în minutul 61, după ce Bruno Fernandes a transformat un penalty.

Gazdele au reacționat rapid și au restabilit egalitatea în minutul 67, prin Ryan Christie. United a revenit în avantaj în minutul 71, după autogolul lui James Hill, însă finalul meciului a adus o nouă schimbare de situație.

Eliminarea lui Maguire, în minutul 78, a complicat lucrurile pentru oaspeți, iar Bournemouth a profitat. Eli Junior Kroupi a transformat un penalty în minutul 81 și a stabilit scorul final, 2-2.

În urma acestui rezultat, Manchester United ajunge la 55 de puncte și ocupă locul 3 în clasament, în timp ce Bournemouth se află pe poziția a 10-a, cu 42 de puncte.

Etapa aduce în continuare suspans în partea superioară a clasamentului. Arsenal rămâne principala candidată la titlu, după ce a depășit perioada mai dificilă și pare pregătită să lupte până la final pentru trofeu, chiar dacă în trecut a mai avut sincope în momente decisive.

În același timp, bătălia pentru locurile de Liga Campionilor este una echilibrată. Liverpool se află pe locul 5 și riscă să rateze calificarea directă, fiind nevoită să recupereze diferența față de Aston Villa. Chelsea nu traversează nici ea cea mai bună perioadă, ocupând locul 6 în ierarhie.

În partea inferioară a clasamentului, lupta pentru evitarea retrogradării devine tot mai intensă. Burnley și Wolves par în dificultate, însă diferențele dintre echipele din subsol sunt mici. West Ham, Nottingham Forest, Tottenham și Leeds sunt implicate direct în această bătălie, fiind despărțite de doar patru puncte.

Unul dintre cele mai importante meciuri ale rundei în această zonă este cel dintre Tottenham și Nottingham Forest. Partida ar putea avea un impact decisiv, iar echipa care va pierde riscă să intre serios în calculele pentru retrogradare.

Runda a 31-a din Premier League programează mai multe meciuri importante: