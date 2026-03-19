Filip Pavic, debut istoric pentru Bayern Munchen în Liga Campionilor. Ce record a doborât

Filip Pavic a devenit cel mai tânăr jucător din istoria lui Bayern Munchen în Liga Campionilor, după ce a debutat la 16 ani și 58 de zile în meciul cu Atalanta, câștigat de bavarezi cu 4-1.

Fundașul Filip Pavic a intrat în istoria clubului Bayern Munchen după ce a devenit cel mai tânăr jucător utilizat vreodată de gruparea bavareză în Liga Campionilor. La vârsta de 16 ani și 58 de zile, acesta a bifat primele minute în competiție, după ce a intrat pe finalul unui meci controlat de echipa sa.

Pavic a fost introdus pe teren în minutul 72 al partidei cu Atalanta, înlocuindu-l pe fundașul dreapta Josip Stanisic. În acel moment, Bayern conducea confortabil, după un avantaj consistent stabilit încă din tur, iar scorul final a confirmat superioritatea echipei germane.

Conform datelor oficiale UEFA, tânărul apărător este primul jucător născut în anul 2010 care evoluează în Liga Campionilor, o bornă statistică ce evidențiază dimensiunea momentului. În același timp, el urcă pe locul al treilea în ierarhia celor mai tineri debutanți din istoria competiției.

Partida s-a încheiat cu victoria formației germane, scor 4-1, rezultat care a completat succesul din tur, 6-1. Calificarea în faza următoare a fost obținută fără emoții, iar Bayern a avansat în sferturile de finală, unde urmează un duel de top cu Real Madrid.

În același meci, atenția s-a îndreptat și spre alți tineri jucători ai clubului. Lennart Karl, în vârstă de 18 ani, a continuat seria evoluțiilor bune și a ajuns la al patrulea gol marcat în actuala ediție a competiției. De asemenea, Deniz Ofli, tot 18 ani, a bifat debutul său în Liga Campionilor, fiind introdus pe parcursul reprizei secunde.

Ofli a avut un impact direct asupra fazei care a dus la unul dintre goluri, recuperând mingea și declanșând acțiunea finalizată cu reușita lui Karl.

La nivelul competiției, ierarhia celor mai tineri jucători rămâne una extrem de disputată. Potrivit statisticilor UEFA, recordul este deținut de Max Dowman, care a debutat la 15 ani și 308 zile într-un meci al Arsenal cu Slavia Prague pe 4 noiembrie 2025. Pe locul secund se află Youssoufa Moukoko, care a evoluat pentru Borussia Dortmund la 16 ani și 18 zile, în partida cu Zenit Sankt Petersburg din 2020.

Până la apariția lui Pavic, poziția a treia era ocupată de Lamine Yamal de la Barcelona, însă debutul tânărului fundaș al lui Bayern modifică această ierarhie istorică.

Înaintea lui Pavic, cel mai tânăr jucător folosit de Bayern în Liga Campionilor era Paul Wanner, care evoluase la 16 ani și aproximativ 9 luni într-un meci din 2022 contra lui Viktoria Plzeň.