Barcelona, Liverpool și Bayern au predat lecții de fotbal, miercuri seară. Programul complet al sferturilor de finală din Liga Campionilor

Barcelona a învins clar pe Newcastle, scor 7-2, și s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Bayern, Atletico și Liverpool merg, la rândul lor, mai departe după partidele de miercuri.

Barcelona s-a calificat fără emoții în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după o victorie categorică, scor 7-2, în fața celor de la Newcastle. Meciul disputat pe Camp Nou a venit după remiza din tur, 1-1.

Gazdele au început în forță și au deschis scorul în minutul 6, prin Raphinha. Replica englezilor a venit rapid, iar Anthony Elanga a egalat în minutul 15. Avantajul catalanilor a fost refăcut trei minute mai târziu, când Marc Bernal a profitat de o eroare defensivă. Elanga a reușit dubla în minutul 28 și a adus din nou egalarea. Finalul primei reprize a aparținut gazdelor. Lamine Yamal a transformat un penalty acordat după un fault comis de Trippier asupra lui Raphinha.

După pauză, jocul a fost controlat de Barcelona. Fermín López a marcat în minutul 51, iar Robert Lewandowski a punctat de două ori, în minutele 56 și 61. Scorul final a fost stabilit de Raphinha, în minutul 72.

Bayern Munchen a învins, pe teren propriu, pe Atalanta, scor 4-1, și a încheiat dubla manșă cu 10-2. După succesul clar din tur, 6-1, nemții au controlat și returul de pe Allianz Arena. Harry Kane a deschis scorul în minutul 24, după repetarea unui penalty. Același jucător a majorat diferența în minutul 54.

Avantajul a crescut rapid, prin golurile lui Lennart Karl și Luis Díaz. Italienii au marcat golul de onoare în minutul 85, prin Samardzic. Bayern va juca în sferturi împotriva lui Real Madrid.

Tottenham Hotspur a câștigat meciul retur cu Atletico Madrid, scor 3-2, însă echipa spaniolă a obținut calificarea, cu 7-5 la general. Partida a început cu un gol anulat pentru madrileni, marcat de Lookman în minutul 6. Gazdele au deschis scorul în minutul 30, prin Randal Kolo Muani. Atletico a egalat după pauză, prin Julian Alvarez.

Xavi Simons a readus Tottenham în avantaj, însă oaspeții au revenit din nou pe tabelă, prin Hancko, în minutul 75. Golul victoriei a fost marcat în minutul 90, din penalty, tot de Simons. Fundașul român Radu Drăgușin a fost titular și a evoluat până în minutul 60.

Liverpool s-a calificat în sferturi după o victorie clară, scor 4-0, în fața celor de la Galatasaray. După înfrângerea din tur, 0-1, englezii au deschis scorul pe Anfield, în minutul 25, prin Dominik Szoboszlai. În prima repriză, Mohamed Salah a ratat un penalty.

După pauză, gazdele au decis partida rapid. Ekitike a marcat în minutul 52, iar Ryan Gravenberch a dus scorul la 3-0 un minut mai târziu. Salah a înscris în minutul 62 și a stabilit scorul final. Liverpool va întâlni în sferturi pe Paris Saint-Germain.

Meciurile din sferturi vor avea loc în zilele de 7/8 și 14/15 aprilie. Duelurile sunt:

Paris Saint-Germain – Liverpool FC

Real Madrid – Bayern Munich

FC Barcelona – Atletico Madrid

Sporting CP – Arsenal