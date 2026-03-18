Barcelona a demolat-o pe Newcastle și merge în sferturile Ligii Campionilor după un 7-2 categoric pe Camp Nou

Barcelona a oferit un adevărat spectacol în fața propriilor suporteri și a obținut o calificare fără emoții în sferturile de finală, după un 7-2 categoric împotriva lui Newcastle. La general, catalanii s-au impus cu 8-3 și au confirmat forma excelentă din acest sezon.

Echipa antrenată de Hansi Flick a arătat două fețe diferite pe parcursul partidei. Dacă în prima repriză duelul a fost echilibrat, în actul secund Barcelona a dominat total și a transformat meciul într-o demonstrație de forță.

Partida a început într-un ritm alert, cu Newcastle încercând să surprindă printr-un presing agresiv în primele minute. Englezii au arătat curaj, însă Barcelona a fost cea care a deschis scorul.

Raphinha a profitat de spațiile din apărarea adversă și a înscris după o pasă excelentă venită de la Fermin, aducând avantajul pentru gazde.

Reacția lui Newcastle nu a întârziat. Anthony Elanga a restabilit egalitatea în minutul 15, după o acțiune bine construită și o pasă precisă oferită de Lewis Hall.

Barcelona a revenit rapid în avantaj prin Marc Bernal, care a profitat de o eroare defensivă și a punctat pentru 2-1. Totuși, meciul a rămas deschis, iar Newcastle a egalat din nou prin Elanga, după o centrare venită de la Harvey Barnes.

Finalul primei reprize a adus un moment important. Barnes l-a faultat pe Raphinha în careu, iar arbitrul Letexier a acordat penalty după consultarea VAR. Lamine Yamal a transformat fără emoții și a stabilit scorul de 3-2 la pauză.

După pauză, diferența de valoare și de ritm a devenit evidentă. Barcelona a intrat mult mai decisă pe teren și a început să controleze complet jocul.

Fermin a marcat în minutul 51, după un contraatac rapid, iar acest gol a deschis seria loviturilor decisive.

Robert Lewandowski a continuat recitalul ofensiv cu o dublă spectaculoasă. Mai întâi a înscris cu un șut plasat în minutul 56, apoi a marcat cu capul, în minutul 60, după o lovitură de colț.

Barcelona nu s-a oprit aici. Raphinha a închis tabela în minutul 72, după un contraatac rapid, stabilind scorul final la 7-2.

Repriza secundă a fost dominată total de formația catalană. Newcastle nu a reușit să mai pună probleme și a fost sufocată de pressing-ul și ritmul impus de adversari.

Englezii au înregistrat un singur șut pe poartă în a doua parte a meciului și au avut doar 29% posesie, cifre care reflectă clar diferența de nivel din teren.

Barcelona a controlat toate compartimentele și a arătat ca o echipă completă, capabilă să gestioneze atât faza ofensivă, cât și cea defensivă.

După această victorie categorică, Barcelona și-a asigurat prezența în sferturile de finală ale competiției.

Adversara va fi stabilită după duelul dintre Atletico Madrid și Tottenham Hotspur, unde madrilenii au câștigat turul cu 5-2 și pornesc cu prima șansă la calificare.

Forma arătată de Barcelona în acest meci o transformă într-una dintre principalele favorite la câștigarea trofeului.