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Scandal la Casa Albă. Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, obligată să demisioneze

Scandal la Casa Albă. Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, obligată să demisionezeKimberly Guilfoyle. Sursa foto: Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Administrația de la Washington i-a cerut oficial ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, să renunțe la funcție. Decizia vine în urma unui scandal intens mediatizat, declanșat de apariția unor mesaje din care reiese că aceasta ar fi solicitat bani în schimbul influenței politice, după cum anunță CBS News.

Scandal la Casa Albă. Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, obligată să demisioneze

Situația a devenit critică după ce un fost colaborator al diplomatului a făcut publice conversații scrise din care rezultă că Guilfoyle i-ar fi cerut suma de 100.000 de dolari. Banii erau destinați achitării unei datorii la cardul de credit American Express, solicitarea fiind făcută chiar înaintea audierilor de confirmare din Senatul american. În schimbul sprijinului financiar, aceasta îi promitea colaboratorului acces și influență.

Casa Albă

Casa Albă. sursa: Facebook

Anunțul oficial făcut în conferința de presă

Reprezentanții administrației americane au confirmat marți, în mod oficial, încheierea mandatului ambasadoarei în Grecia. Anunțul a fost transmis de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, în cadrul primei sale întâlniri cu jurnaliștii.

„I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze”, a declarat marți purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, în prima sa conferinţe de presă. „A fost un membru de mare valoare al echipei şi îi urăm toate cele bune”, a adăugat ea.

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Nemulțumirile președintelui au dus la demitere

Solicitarea de demisie era anticipată, după ce liderul de la Casa Albă își exprimase public nemulțumirea față de comportamentul diplomatului. Președintele lăsase deja de înțeles că o astfel de măsură este iminentă în urma informațiilor apărute în spațiul public.

Măsura vine după ce preşedintele le-a spus luni reporterilor că „ia în considerare” demiterea lui Guilfoyle, explicând că „nu este mulţumit” de fosta logodnică a fiului său cel mare, Don Jr.

Un oficial american de rang înalt, care a solicitat să rămână anonim, a declarat pentru AP că Donald Trump și Marco Rubio sunt „extrem de furioși” din cauza dezvăluirilor apărute în presa americană. Administrația de la Washington ar urma să stabilească măsurile necesare după sărbătoarea federală de luni, 12 octombrie.

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