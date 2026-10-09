AUR ar fi încercat să îl atragă în partid pe Paul Stănescu, fostul secretar general al PSD, căruia i-ar fi oferit inclusiv un loc în conducerea formațiunii, potrivit unor surse politice. Propunerea ar fi vizat o funcție similară celei pe care politicianul a ocupat-o timp de mai mulți ani în PSD.

Conform informațiilor vehiculate în mediul politic, AUR i-ar fi propus lui Paul Stănescu să preia o poziție echivalentă celei de secretar general, funcție pe care a deținut-o în PSD până în toamna anului trecut.

Fostul lider social-democrat nu a putut fi contactat pentru a comenta informațiile referitoare la presupusa ofertă.

Paul Stănescu a ieșit din conducerea executivă a PSD la Congresul organizat în noiembrie 2025, când funcția de secretar general a revenit lui Claudiu Manda. Acesta a fost preferat de Sorin Grindeanu pentru echipa de conducere a partidului.

După pierderea funcției, Stănescu, considerat multă vreme unul dintre oamenii cu influență în interiorul PSD, a devenit tot mai puțin vizibil în spațiul public. Aparițiile și pozițiile sale politice au fost mai rare, comparativ cu perioada în care ocupa funcția de secretar general.

Paul Stănescu a condus Consiliul Județean Olt timp de două mandate, iar în prezent se află la al treilea mandat de senator, obținut pe listele PSD.

De-a lungul carierei, acesta a ocupat și funcții guvernamentale importante. A fost vicepremier și ministru al Dezvoltării Regionale în guvernele conduse de Mihai Tudose și Viorica Dăncilă. În perioada 2019-2025, a deținut funcția de secretar general al PSD.

Numele său a fost asociat de-a lungul timpului cu mai multe controverse, inclusiv cu anchete referitoare la utilizarea fondurilor publice și la afacerile unor membri ai familiei sale. De asemenea, Stănescu a fost asociat cu susținerea unor numiri în funcții publice.

Printre politicienii despre care s-a afirmat că au beneficiat de sprijinul său se numără Florin Barbu, fost ministru al Agriculturii din partea PSD, pentru obținerea portofoliului guvernamental.