Politica

Paul Stănescu, în vizorul AUR pentru o funcție de conducere. Ce funcție i-ar fi fost propusă

Paul Stănescu, în vizorul AUR pentru o funcție de conducere. Ce funcție i-ar fi fost propusăPaul Stănescu. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

AUR ar fi încercat să îl atragă în partid pe Paul Stănescu, fostul secretar general al PSD, căruia i-ar fi oferit inclusiv un loc în conducerea formațiunii, potrivit unor surse politice. Propunerea ar fi vizat o funcție similară celei pe care politicianul a ocupat-o timp de mai mulți ani în PSD.

Conform informațiilor vehiculate în mediul politic, AUR i-ar fi propus lui Paul Stănescu să preia o poziție echivalentă celei de secretar general, funcție pe care a deținut-o în PSD până în toamna anului trecut.

Fostul lider social-democrat nu a putut fi contactat pentru a comenta informațiile referitoare la presupusa ofertă.

Paul Stănescu a pierdut funcția de secretar general al PSD în 2025

Paul Stănescu a ieșit din conducerea executivă a PSD la Congresul organizat în noiembrie 2025, când funcția de secretar general a revenit lui Claudiu Manda. Acesta a fost preferat de Sorin Grindeanu pentru echipa de conducere a partidului.

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După pierderea funcției, Stănescu, considerat multă vreme unul dintre oamenii cu influență în interiorul PSD, a devenit tot mai puțin vizibil în spațiul public. Aparițiile și pozițiile sale politice au fost mai rare, comparativ cu perioada în care ocupa funcția de secretar general.

George Simion

George Simion. Sursă foto: Facebook

Paul Stănescu are o carieră politică de peste două decenii

Paul Stănescu a condus Consiliul Județean Olt timp de două mandate, iar în prezent se află la al treilea mandat de senator, obținut pe listele PSD.

De-a lungul carierei, acesta a ocupat și funcții guvernamentale importante. A fost vicepremier și ministru al Dezvoltării Regionale în guvernele conduse de Mihai Tudose și Viorica Dăncilă. În perioada 2019-2025, a deținut funcția de secretar general al PSD.

Paul Stănescu, în vizorul AUR

Numele său a fost asociat de-a lungul timpului cu mai multe controverse, inclusiv cu anchete referitoare la utilizarea fondurilor publice și la afacerile unor membri ai familiei sale. De asemenea, Stănescu a fost asociat cu susținerea unor numiri în funcții publice.

Printre politicienii despre care s-a afirmat că au beneficiat de sprijinul său se numără Florin Barbu, fost ministru al Agriculturii din partea PSD, pentru obținerea portofoliului guvernamental.

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