Economie

Leul a pierdut teren în fața dolarului și francului elvețian, dar s-a apreciat în raport cu euro. Aurul s-a scumpit. Curs valutar, 13 octombrie

Leul a pierdut teren în fața dolarului și francului elvețian, dar s-a apreciat în raport cu euro. Aurul s-a scumpit. Curs valutar, 13 octombrieSchimb valutar / sursa foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Leul s-a apreciat ușor marți în raport cu euro, dar a pierdut teren în fața dolarului american și a francului elvețian, potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României (BNR). În același timp, gramul de aur a înregistrat o creștere de aproape 3 lei.

Cursul euro a scăzut ușor

BNR a calculat marți un curs de 5,3370 lei pentru un euro, în scădere cu 0,03 bani față de cotația precedentă, de 5,3373 lei. Variația a fost de -0,01%.

Dolarul și francul elvețian s-au apreciat

Dolari

Dolari. Sursă foto: Unsplash

În raport cu dolarul american, leul s-a depreciat. Moneda americană a fost cotată la 4,7748 lei, cu 0,34 bani peste nivelul de luni, de 4,7714 lei. Creșterea a fost de 0,07%.

Francul elvețian a urcat, la rândul său, la 5,7316 lei, de la 5,7273 lei în ședința precedentă. Avansul a fost de 0,43 bani, respectiv 0,08%.

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Gramul de aur a depășit 642 de lei

Prețul gramului de aur a crescut marți la 642,8367 lei, comparativ cu 639,8793 lei în ședința precedentă, ceea ce înseamnă un avans de aproximativ 2,96 lei.

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