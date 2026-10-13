Leul s-a apreciat ușor marți în raport cu euro, dar a pierdut teren în fața dolarului american și a francului elvețian, potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României (BNR). În același timp, gramul de aur a înregistrat o creștere de aproape 3 lei.

BNR a calculat marți un curs de 5,3370 lei pentru un euro, în scădere cu 0,03 bani față de cotația precedentă, de 5,3373 lei. Variația a fost de -0,01%.

În raport cu dolarul american, leul s-a depreciat. Moneda americană a fost cotată la 4,7748 lei, cu 0,34 bani peste nivelul de luni, de 4,7714 lei. Creșterea a fost de 0,07%.

Francul elvețian a urcat, la rândul său, la 5,7316 lei, de la 5,7273 lei în ședința precedentă. Avansul a fost de 0,43 bani, respectiv 0,08%.

Prețul gramului de aur a crescut marți la 642,8367 lei, comparativ cu 639,8793 lei în ședința precedentă, ceea ce înseamnă un avans de aproximativ 2,96 lei.