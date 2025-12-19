Scandal în Bundeswehr. Versuri asociate perioadei naziste, rostite la petrecerea de Crăciun a armatei

Ministerul german al Apărării a demarat o anchetă după ce, la o petrecere de Crăciun organizată de armata germană, a fost interpretată prima strofă a imnului Germaniei, care include versul „Deutschland, Deutschland über alles” (Germania, Germania mai presus de orice). Această strofă nu mai face parte din imnul național actual, fiind asociată perioadei naziste, potrivit agenției DPA.

Un purtător de cuvânt al Bundeswehrului a declarat că a fost inițiată o „investigație disciplinară extinsă”, care vizează și un furnizor civil de servicii implicat în organizarea evenimentului, la care au participat aproximativ o mie de persoane.

„Interpretarea muzicală a primei strofe din imnul naţional al Germaniei nu este nicidecum compatibilă cu valorile noastre", a spus acelaşi purtător de cuvânt.

Versurile piesei „Cântecul germanilor” au fost compuse de August Heinrich Hoffmann von Fallersleben în 1841. Prima strofă a acestui cântec a fost folosită în scopuri propagandistice de naziști în anii 1930–1940.

În prezent, imnul național al Germaniei include doar a treia strofă, care conține versul „Unitate și dreptate și libertate”. Celelalte strofe ale piesei, deși nu fac parte din imn, nu sunt interzise din punct de vedere legal.

Incidentul s-a produs pe 11 decembrie, la cazarma unei școli de subofițeri din orașul Delitzsch, în estul Germaniei.

Deși era planificat să fie interpretată a treia strofă a imnului național, un DJ civil a pus prima strofă controversată. Comandantul unității a intervenit imediat, cerând interpretarea imnului național corect și raportând incidentul superiorilor în aceeași seară.

Armata Germaniei, cunoscută oficial sub denumirea de Bundeswehr, este forța militară națională a Republicii Federale Germania. A fost înființată în 1955, după al Doilea Război Mondial, ca parte a integrării Germaniei în Alianța Nord-Atlantică (NATO). Bundeswehr este structurată pe trei ramuri principale: forțele terestre (Heer), forțele aeriene (Luftwaffe) și forțele navale (Marine), la care se adaugă unități speciale și de sprijin logistic.

Rolul său principal este apărarea țării, participarea la misiuni internaționale de menținere a păcii și cooperarea cu aliații NATO. Bundeswehr are un statut profesional, iar serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în 2011, astfel că întreaga armată este formată din soldați profesioniști. De-a lungul timpului, armata germană a fost implicată în misiuni internaționale, inclusiv în Afganistan, Kosovo, Irak și Mali, contribuind atât cu trupe, cât și cu sprijin logistic și de instruire.