International

Scandal în Bundeswehr. Versuri asociate perioadei naziste, rostite la petrecerea de Crăciun a armatei

Comentează știrea
Scandal în Bundeswehr. Versuri asociate perioadei naziste, rostite la petrecerea de Crăciun a armateiGermania. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Ministerul german al Apărării a demarat o anchetă după ce, la o petrecere de Crăciun organizată de armata germană, a fost interpretată prima strofă a imnului Germaniei, care include versul „Deutschland, Deutschland über alles” (Germania, Germania mai presus de orice). Această strofă nu mai face parte din imnul național actual, fiind asociată perioadei naziste, potrivit agenției DPA.

Anchetă în Germania

Un purtător de cuvânt al Bundeswehrului a declarat că a fost inițiată o „investigație disciplinară extinsă”, care vizează și un furnizor civil de servicii implicat în organizarea evenimentului, la care au participat aproximativ o mie de persoane.

„Interpretarea muzicală a primei strofe din imnul naţional al Germaniei nu este nicidecum compatibilă cu valorile noastre", a spus acelaşi purtător de cuvânt.

Bundeswehr

Bundeswehr. Sursa foto: Wikipedia

Versurile respective au fost interzise

Versurile piesei „Cântecul germanilor” au fost compuse de August Heinrich Hoffmann von Fallersleben în 1841. Prima strofă a acestui cântec a fost folosită în scopuri propagandistice de naziști în anii 1930–1940.

Mănăstirile suspendate între cer și pământ. Cum a fost construită Meteora pe stânci imposibil de escaladat
Mănăstirile suspendate între cer și pământ. Cum a fost construită Meteora pe stânci imposibil de escaladat
Previziunile făcute de Mircea Coșea înainte de a muri: „Economia României nu mai suportă creșteri de taxe și impozite”
Previziunile făcute de Mircea Coșea înainte de a muri: „Economia României nu mai suportă creșteri de taxe și impozite”

În prezent, imnul național al Germaniei include doar a treia strofă, care conține versul „Unitate și dreptate și libertate”. Celelalte strofe ale piesei, deși nu fac parte din imn, nu sunt interzise din punct de vedere legal.

Petrecerea a avut loc recent

Incidentul s-a produs pe 11 decembrie, la cazarma unei școli de subofițeri din orașul Delitzsch, în estul Germaniei.

Deși era planificat să fie interpretată a treia strofă a imnului național, un DJ civil a pus prima strofă controversată. Comandantul unității a intervenit imediat, cerând interpretarea imnului național corect și raportând incidentul superiorilor în aceeași seară.

Armata Germaniei, cunoscută oficial sub denumirea de Bundeswehr, este forța militară națională a Republicii Federale Germania. A fost înființată în 1955, după al Doilea Război Mondial, ca parte a integrării Germaniei în Alianța Nord-Atlantică (NATO). Bundeswehr este structurată pe trei ramuri principale: forțele terestre (Heer), forțele aeriene (Luftwaffe) și forțele navale (Marine), la care se adaugă unități speciale și de sprijin logistic.

Rolul său principal este apărarea țării, participarea la misiuni internaționale de menținere a păcii și cooperarea cu aliații NATO. Bundeswehr are un statut profesional, iar serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în 2011, astfel că întreaga armată este formată din soldați profesioniști. De-a lungul timpului, armata germană a fost implicată în misiuni internaționale, inclusiv în Afganistan, Kosovo, Irak și Mali, contribuind atât cu trupe, cât și cu sprijin logistic și de instruire.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Mănăstirile suspendate între cer și pământ. Cum a fost construită Meteora pe stânci imposibil de escaladat
23:48 - Cristian Onețiu, la un pas de bătaie. 20 de tineri de 18 ani au sărit la scandal
23:38 - Rubio avertizează că pacea în Gaza este imposibilă fără dezarmarea Hamas
23:27 - Demisiile din fruntea PNL Constanța, în vizorul lui Bolojan. Ce schimbări urmează în interiorul partidului
23:17 - Scandal în Bundeswehr. Versuri asociate perioadei naziste, rostite la petrecerea de Crăciun a armatei
23:05 - Previziunile făcute de Mircea Coșea înainte de a muri: „Economia României nu mai suportă creșteri de taxe și impozite”

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale