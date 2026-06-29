Justitie

Săpunaru a pierdut definitiv procesul cu firma Oshee

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Săpunaru a pierdut definitiv procesul cu firma OsheeSursa foto Youtube
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Fostul fundaș Ionuț Cristian Săpunaru a pierdut acțiunea prin care solicita retragerea de pe piață a produselor Oshee care îi foloseau imaginea. Dosarul a fost soluționat definitiv de Curtea de Apel București pe 26 iunie 2026.

Săpunaru a dat în judecată Oshee și FRF

Cristian Săpunaru a dat în judecată firma Oshee România SRL și Federația Română de Fotbal după ce contractul semnat în toamna anului 2024 (pe o perioadă de 5 ani) a continuat să fie folosit și după retragerea sa din fotbalul profesionist, în vara anului 2025. Fostul căpitan al Rapidului a considerat că utilizarea imaginii sale pe sticlele de băuturi isotopice după încheierea carierei îi aduce prejudicii.

El a deschis două acțiuni distincte: una prin ordonanță președințială pentru retragerea imediată a produselor de pe piață și o a doua prin care solicită despăgubiri de 2 milioane de euro. Dosarul privind cele 2 milioane de euro se află încă pe rol.

Procesul, pierdut în primă instanță

Pe 11 martie 2026, Tribunalul București a respins cererea de ordonanță președințială. Soluția pe scurt:

„Respinge cererea ca neîntemeiată. Obligă reclamantul la plata către pârâtul OSHEE România S.R.L. a sumei de 5000 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat redus. Cu apel în 5 zile de la pronunţare.”

În motivarea deciziei, judecătorul a subliniat lipsa urgenței, arătând că reclamantul a așteptat aproximativ 7 luni (de la 30.06.2025) înainte de a acționa. Instanța a constatat că Săpunaru nu a dovedit un prejudiciu iminent asupra reputației sale și nici că produsele Oshee ar fi periculoase sau de calitate slabă.

Curtea de Apel București

Curtea de Apel București. Sursă foto: Arhiva EVZ

Curtea de Apel București i-a respins acțiunea lui Săpunaru

Soluția a fost atacată cu apel. Vinerea trecută, pe 26 iunie 2026, Curtea de Apel București a respins apelurile ca nefondate. Soluția pe scurt:

„Respinge apelurile ca nefondate. Obligă apelantul reclamant la plata către apelanta pârâtă a sumei de 5000 lei, cheltuieli de judecată reprezentând parte din onorariu de avocat din apel, redus în condiţiile art.451 alin.2 c.pr.civ. Definitivă.”

Decizia Curții de Apel pune capăt definitiv demersului privind retragerea produselor. Procesul pentru despăgubirile de 2 milioane de euro continuă separat.

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