FRF a decis ca procesul de numire al noului selecționer să fie amânat

Reprezentanții Federației Română de Fotbal (FRF) au anunțat că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată. Decizia vine la scurt timp după ce s-a aflat că Mircea Lucescu a murit. De asemenea, reprezentanții federației și-au exprimat regretul pentru această pierdere.

„Federația Română de Fotbal își exprimă regretul nemărginit în urma trecerii în neființă a celui care a fost, este și va rămâne o legendă absolută: Mircea Lucescu. Fotbalul nostru pierde astăzi nu doar un tactician genial, ci un mentor, un vizionar și un simbol național care a purtat tricolorul pe cele mai înalte culmi ale succesului mondial”, se arată în mesaj.

Conform Federației Române de Fotbal, Mircea Lucescu a lăsat în urmă o moștenire colosală, greu de egalat în istoria fotbalului românesc. Ca jucător, a fost apreciat pentru eleganța și inteligența sa pe teren. Emblematic pentru Dinamo București, echipă alături de care a cucerit șapte titluri de campion, Lucescu a strălucit și în tricoul echipei naționale. Un moment de referință rămâne Cupa Mondială din 1970, când, în calitate de căpitan al “Generației de la Guadalajara”, a evoluat împotriva unor legende precum Pelé și Bobby Moore.

Cei de la FRF adaugă că adevărata dimensiune de geniu a lui Mircea Lucescu a văzut pe banca tehnică. El a fost antrenorul care a adus fotbalul modern în România, conducând echipa națională la EURO 1984 și punând bazele marii echipe a Corvinului Hunedoara.

„Succesele sale internaționale, trofeele europene cucerite, triumfurile cu Galatasaray și Beşiktaş în Turcia, perioada de la Şahtior Doneţk, în Ucraina, l-au plasat în panteonul celor mai titrați antrenori din istoria fotbalului mondial. În vara lui 2024 s-a întors la Echipa Națională pe care a iubit-o fără margini. Sub conducerea sa, România a reușit o campanie de excepție în Liga Națiunilor, șase victorii din șase meciuri, în urma căreia reprezentativa noastră a obținut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Campionatul Mondial din vara aceasta”, mai arată FRF.

Federația a anunțat că, înaintea următoarelor partide din Superliga, Liga 2, Liga 3 și Superliga feminină, va fi organizat un moment de reculegere în memoria tehnicianului.

„Rămas bun, Mircea Lucescu! Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc! Dumnezeu să te odihnească în pace!”

În acest context, FRF a menționat că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată, respectând astfel perioada de doliu și importanța figurii lui Mircea Lucescu pentru fotbalul românesc.

Mircea Lucescu a încetat din viață marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a anunțat Spitalul Universitar de Urgență București. Tehnicianul și fost jucător de fotbal, unul dintre cei mai titrați din istoria României, a fost primul care a calificat echipa națională la un Campionat European, în 1984. Generații de români l-au văzut ca pe un simbol național. „Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis spitalul unde era internat.

În ultimele săptămâni, starea de sănătate a lui Lucescu s-a deteriorat din cauza unor afecțiuni cardiace preexistente. Problemele au început cu episoade de aritmii, care au necesitat intervenții medicale repetate. Medicii au montat un defibrilator cardiac intern, care inițial oferea speranțe privind stabilizarea sănătății sale. Situația s-a agravat rapid, culminând cu un infarct miocardic acut la sfârșitul săptămânii trecute.