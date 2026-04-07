Mircea Lucescu, acuzat de un fost jucător că nu i-a permis să ia parte la înmormântarea mamei. Ce i-a transmis

Internat în stare critică la Spitalul Universitar, Mircea Lucescu a fost încurajat de la distanță de mii de fani să lupte pentru viața lui. De asemenea, tricolorii publicat pe Facebook un mesaj emoționant pentru selecționerul care trece prin momente grele. Printre miile de mesaje s-a strecurat și unul publicat de Nery Castillo, fostul său elev.

Mexicanul în vârstă de 41 de ani, care a evoluat sub comanda lui Lucescu la Șahtior Donețk între 2007 și 2011, a postat pe Instagram.

„Mă bucur că fiul tău (n.r - Răzvan Lucescu) a venit să te vadă în aceste momente dificile pentru tine și ți-a fost alături. Tu nu m-ai lăsat să îmi văd mama când era în comă și nu am apucat nici să îmi iau rămas bun de la ea la înmormântare. Cu toate acestea, sper să te faci bine și să îi ai pe cei dragi în preajma ta”, a scris el.

În 2020, Nery Castillo a mărturisit că pierderea mamei l-a afectat profund, mai ales că nu a fost lăsat să meargă în Uruguay să îi fie alături în ultimele clipe de viață. În interviul respectiv, fostul jucător de la Șahtior nu a pronunțat numele tehnicianul român.

„M-am dus la antrenor și i-am cerut permisiunea să merg în Uruguay la înmormântare. Nu m-a lăsat. Nu mi-am văzut mama în ultimele clipe ale vieții și nici la înmormântare. Cum puteam să mai joc pentru echipa asta, la care oricum nu voiam să fiu de la început?!”, povestea el.

Nery Castillo, care a cucerit 6 titluri de campion și două Cupe ale Greciei la Olympiacos, a jucat pentru Șahtior doar 18 meciuri și a fost împrumutat la mai multe cluburi, printre care Manchester City și Dnipro. Internaționalul mexican deține cetățenie mexicană, uruguayană, greacă și italiană și și-a încheiat cariera în 2014, evoluând în Mexic și Spania.

După câteva zile la ATI, tehnicianul român este în continuare în stare critică.

Marți, 7 aprilie 2026, Răzvan Lucescu a fost chemat de urgență la Spitalul Universitar din București. Medicii i-au comunicat că, în aceste momente critice pentru starea lui Mircea Lucescu, trebuie luată o decizie privind posibila intervenție pentru montarea sistemului ECMO.