Vara este momentul perfect pentru preparatele ușoare și pline de prospețime, iar roșiile românești de sezon sunt ingredientul ideal pentru o salată mediteraneană aromată. Combinate cu brânză feta, castraveți crocanți și verdețuri, acestea transformă o rețetă simplă într-un preparat delicios, potrivit pentru zilele călduroase.

Ingrediente pentru salata mediteraneană cu feta și roșii

Pentru 2-3 porții ai nevoie de:

4-5 roșii românești bine coapte

200 g brânză feta

1 castravete mare

1 ceapă roșie

1 ardei gras (opțional)

100 g măsline negre sau Kalamata

3 linguri ulei de măsline extravirgin

1 lingură zeamă de lămâie

1 linguriță oregano uscat

câteva frunze de busuioc proaspăt sau pătrunjel

sare și piper, după gust

Spală bine legumele, apoi taie roșiile în bucăți potrivite, astfel încât să își păstreze textura și sucul natural. Castravetele se taie rondele sau cubulețe, iar ceapa roșie se feliază cât mai subțire.

Pune toate legumele într-un bol încăpător, apoi adaugă măslinele și brânza feta tăiată cuburi sau ruptă în bucăți mai mari, pentru un aspect rustic.

Separat, pregătește un dressing rapid din ulei de măsline, zeamă de lămâie, oregano, puțină sare și piper. Amestecă bine și toarnă sosul peste salată.

La final, adaugă frunze proaspete de busuioc sau pătrunjel și amestecă ușor pentru ca aromele să se combine fără ca roșiile să se zdrobească.

Pentru un plus de savoare, lasă salata 10-15 minute înainte de servire. În acest timp, roșiile își lasă sucul natural, iar aromele de oregano, feta și ulei de măsline se combină perfect.

Servită cu pâine proaspătă sau lipie ușor rumenită, această salată mediteraneană este una dintre cele mai simple și gustoase rețete de vară.