Social

Salată mediteraneană cu roșii și feta. Rețeta simplă de vară, gata în câteva minute

Comentează știrea
Salată mediteraneană cu roșii și feta. Rețeta simplă de vară, gata în câteva minuteSalata. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Vara este momentul perfect pentru preparatele ușoare și pline de prospețime, iar roșiile românești de sezon sunt ingredientul ideal pentru o salată mediteraneană aromată. Combinate cu brânză feta, castraveți crocanți și verdețuri, acestea transformă o rețetă simplă într-un preparat delicios, potrivit pentru zilele călduroase.

Salata mediteraneană cu feta poate fi servită la prânz, la cină sau chiar ca garnitură lângă alte preparate.

Ingrediente pentru salata mediteraneană cu feta și roșii

Pentru 2-3 porții ai nevoie de:

  • 4-5 roșii românești bine coapte
  • 200 g brânză feta
  • 1 castravete mare
  • 1 ceapă roșie
  • 1 ardei gras (opțional)
  • 100 g măsline negre sau Kalamata
  • 3 linguri ulei de măsline extravirgin
  • 1 lingură zeamă de lămâie
  • 1 linguriță oregano uscat
  • câteva frunze de busuioc proaspăt sau pătrunjel
  • sare și piper, după gust

Cum se prepară salata mediteraneană cu feta și roșii

Spală bine legumele, apoi taie roșiile în bucăți potrivite, astfel încât să își păstreze textura și sucul natural. Castravetele se taie rondele sau cubulețe, iar ceapa roșie se feliază cât mai subțire.

Pune toate legumele într-un bol încăpător, apoi adaugă măslinele și brânza feta tăiată cuburi sau ruptă în bucăți mai mari, pentru un aspect rustic.

Separat, pregătește un dressing rapid din ulei de măsline, zeamă de lămâie, oregano, puțină sare și piper. Amestecă bine și toarnă sosul peste salată.

Brânză

Brânză. Sursa foto: Dreamstime.com

La final, adaugă frunze proaspete de busuioc sau pătrunjel și amestecă ușor pentru ca aromele să se combine fără ca roșiile să se zdrobească.

Trucul pentru o salată cu gust intens

Pentru un plus de savoare, lasă salata 10-15 minute înainte de servire. În acest timp, roșiile își lasă sucul natural, iar aromele de oregano, feta și ulei de măsline se combină perfect.

Servită cu pâine proaspătă sau lipie ușor rumenită, această salată mediteraneană este una dintre cele mai simple și gustoase rețete de vară.

Stiri calde

20:24 - Coreea de Sud vrea o alianță istorică alături de România: Dezvoltare și producție comună

20:16 - Trump a dezvăluit ce vrea să îl întrebe pe Putin despre războiul din Ucraina

20:04 - Horoscopul lui Dom' Profesor, 9 iulie 2026. Sfaturi pentru zilele toride

19:54 - Când ar putea merge Nicușor Dan în SUA. „O vizită este un punct simbolic important”

19:45 - Cine sunt politicienii care influențează viața a 450 de milioane de europeni. Un clasament în care apar și românii

19:34 - Rețetă de aripioare de pui crocante. Secretul pentru o crustă aurie și un interior fraged

HAI România!

Alexa, Turcescu și Lăzescu: NATO și alte dureri de cap. HAI LIVE cu Turcescu

Alexa, Turcescu și Lăzescu: NATO și alte dureri de cap. HAI LIVE cu Turcescu

„Soluţia Paşca” - de ce statul impotent îşi trage singur un şut în fund

„Soluţia Paşca” - de ce statul impotent îşi trage singur un şut în fund

Cu prozatorul Octavian Hoandră, despre o Românie aflată între delir și absurd

Cu prozatorul Octavian Hoandră, despre o Românie aflată între delir și absurd

Proiecte speciale