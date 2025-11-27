Salarii mărite cu 6.000 de lei la TVR, înainte de schimbarea conducerii. Adriana Săftoiu a sesizat CA

Adriana Săftoiu, noul președinte al TVR, a remarcat salariile mărite și a adus subiectul în discuție joi, în ședința Consiliului de Administrație al televiziunii publice, potrivit HotNews.

TVR are aproximativ 2.100 de angajați, iar, potrivit lui Dan Turturică, fostul director general al instituției, aproape 80% din fondurile primite de la buget sunt direcționate către plata salariilor. Finanțarea televiziunii publice provine în mare parte de la stat, bugetul anual fiind de aproape 450 de milioane de lei.

Audiențele emisiunilor difuzate de posturile TVR coboară frecvent sub pragul de 0,5, ajungând uneori aproape de 0,0, potrivit datelor furnizate de instituțiile care măsoară audiența. Singurele creșteri notabile apar la TVR 2 sau în zilele în care televiziunea publică transmite competiții sportive importante.

„E un subiect care mă doare, ne doare, eu și colegii din Consiliul de Administrație avem o responsabilitate pentru această scădere a cifrelor … Să spui că nu trebuie să faci audiență ar fi o cretinătate sinistră, dar trebuie să calibrăm așteptările … Nouă ne lipsesc banii”, a spus Dan Turturică, la podcastul G4Media cu tema „Mai este nevoie de TVR”.

Surse din instituție au declarat pentru HotNews că peste 50 de angajați au primit majorări la mijlocul lunii noiembrie, cu puțin timp înainte de plecarea lui Dan Turturică din TVR.

„Nu sunt majorări salariale în zona editorială, la reporteri, ci departamentele care au beneficiat de mărirea salariilor sunt de la audit, tehnic, juridic sau resurse umane. Șefii au primit mai mulți bani. Unii au primit 5.000, 6.000 de lei în plus la salariu, în condițiile în care TVR are probleme cu salarizarea pentru luna decembrie. Sunt departamente unde salariile erau oricum mari”, a spus sursa citată.

Adriana Săftoiu a adus această problemă în discuție astăzi, în ședința Consiliului de Administrație, a spus o altă sursă pentru HotNews. Săftoiu le-a solicitat departamentelor responsabile să clarifice de ce a fost acordată majorarea salarială, când a fost aplicată și cine se numără printre angajații care au primit sumele suplimentare.

„Curtea de Conturi ar putea să fie sesizată din cauza acestor majorări făcute doar pentru unii, cel puțin asta a spus Adriana Săftoiu în ședința de astăzi”, a declarat sursa citată.

În ședința de joi s-a discutat și despre reducerea cu 10% a salariului președintelui-director general al TVR. Totuși, consiliul de Administrație nu a luat o decizie privind reducerea, deoarece „nu a fost găsită formula juridică”. Astfel, o altă discuție în acest sens ar urma să aibă loc vineri.

La radioul public, salariul președintelui instituției se apropie de 29.000 de lei, în timp ce la TVR depășește 36.000 de lei brut.

Dan Turturică a declarat pentru HotNews că a acordat mereu majorări salariale angajaților din mai multe motive: „recompensă pentru efortul depus, motivație pentru a continua sa lucreze și în viitor cel puțin la fel de mult și de bine, un argument in plus pentru a nu părăsi instituția”.

„Din păcate, TVR este adesea criticată pentru performanța scăzută în comparație cu televiziunile private, dar niciodată nu sunt menționate și numeroasele bariere care îi stau în cale și pe care nu le au companiile private. Un singur exemplu, angajații departamentului Comercial nu pot fi bonusați în funcție de volumul de vânzări de publicitate pe care îl realizează, pentru ca nu permit restricțiile legale actuale. Oare cum s-ar descurca companiile media private cu o asemenea restricție?”, a mai spus acesta, pentru sursa citată.

Mandatul lui Dan Turturică la conducerea TVR s-a încheiat pe 15 noiembrie. Potrivit analizei datelor financiare prezentate de o sursă, TVR se confruntă cu o criză de lichiditate, accentuată în perioada mandatului acestuia. La sfârșitul lunii octombrie, datoriile totale către principalii furnizori, Radiocomunicații și Rartel, ajungeau la 140 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 28 de milioane de euro.

O altă problemă semnalată este dimensiunea prea mare a organigramei, care generează costuri ridicate. Fondul anual de salarii depășește 350 de milioane de lei, iar sursa afirmă că unii șefi și lideri sindicali pot ajunge la câștiguri de până la 7.000 de euro net pe lună, un nivel mai mare decât în media privată.