Românii pot lua bani din 3 pensii în același timp. Legea schimbă regulile clasice

Tot mai mulți români aleg să lucreze în mai multe state membre ale Uniunii Europene de-a lungul vieții profesionale. Această mobilitate ridică însă o problemă practică majoră: cum sunt recunoscute contribuțiile la pensie atunci când acestea sunt plătite în sisteme diferite, din țări diferite.

În prezent, legislația europeană permite acumularea drepturilor de pensie în mai multe state. Practic, un român care a lucrat, de exemplu, în România, Italia și Germania poate primi, la pensionare, pensii separate din fiecare dintre aceste țări, proporțional cu perioada în care a contribuit în fiecare sistem.

Acest mecanism este reglementat la nivelul Uniunii Europene și presupune coordonarea sistemelor de securitate socială. Fiecare stat calculează și plătește partea sa de pensie, fără ca beneficiarul să piardă contribuțiile realizate în alte state.

Acest model funcționează deja, însă nu rezolvă toate problemele. Diferențele dintre sisteme, birocrația și lipsa unei soluții unificate au dus la apariția unor instrumente suplimentare.

Uniunea Europeană a dezvoltat un instrument nou, denumit PEPP – pensia personală paneuropeană.

PEPP nu înlocuiește pensiile de stat din fiecare țară, ci vine ca o completare. Este un sistem voluntar de economisire, care funcționează ca un cont personal de pensie, independent de statul în care lucrează contribuabilul.

Acest produs este reglementat la nivel european și poate fi oferit de instituții financiare autorizate, precum bănci, companii de asigurări sau administratori de fonduri de pensii.

Un element esențial este că acest cont rămâne același indiferent de țara în care persoana muncește.

Principalul avantaj al PEPP este portabilitatea. Spre deosebire de pensiile clasice, care sunt legate de fiecare stat în parte, acest sistem permite acumularea continuă a economiilor.

Dacă o persoană lucrează în România și apoi se mută în Spania sau Olanda, contul PEPP nu se modifică. Contribuțiile continuă în același cont, fără transferuri complicate.

Această caracteristică este considerată esențială pentru piața muncii din Europa, unde mobilitatea este în creștere.

În plus, sistemul oferă flexibilitate în ceea ce privește contribuțiile. Sumele pot începe de la aproximativ 25–50 de euro pe lună, dar pot fi ajustate în funcție de veniturile titularului. De asemenea, sunt permise depuneri ocazionale.

Începând cu 1 martie 2026, România a introdus stimulente fiscale pentru cei care aleg să contribuie la un cont PEPP.

Concret, contribuțiile de până la 400 de euro anual pot fi deduse din venitul impozabil. Dacă și angajatorul contribuie, se poate aplica o deducere suplimentară de încă 400 de euro pe an.

Această măsură are rolul de a încuraja economisirea pe termen lung și de a reduce dependența exclusivă de sistemul public de pensii.

Facilitățile fiscale sunt similare celor aplicate în cazul pensiilor private din România, dar extinse pentru acest instrument european.

Un alt aspect important este momentul în care pot fi retrase economiile acumulate.

În cazul PEPP, vârsta de pensionare nu este fixă la nivel european. Retragerea banilor se face, în general, în funcție de vârsta legală de pensionare din statul în care locuiește titularul la momentul respectiv.

Aceasta poate varia semnificativ între statele membre, ceea ce oferă flexibilitate, dar și necesitatea unei planificări atente.

Este important de subliniat că românii nu trebuie să aleagă între pensia din România și cea din alte state.

Sistemul funcționează în paralel:

– fiecare stat plătește pensia pentru perioada lucrată acolo – PEPP oferă o pensie suplimentară, acumulată independent

Astfel, un român poate ajunge să aibă:

– pensie din România – pensie din Italia sau Germania – pensie suplimentară din contul PEPP

Acest model este considerat de specialiști ca fiind mai stabil și mai adaptat realităților actuale ale pieței muncii.

În prezent, Comisia Europeană lucrează la o revizuire a regulamentului PEPP.

Scopul este de a face acest instrument mai atractiv și mai ușor de utilizat pentru cetățeni. Printre obiectivele principale se numără reducerea costurilor, simplificarea procedurilor și creșterea transparenței.

Autoritățile europene consideră că PEPP poate deveni un pilon important al sistemului de pensii în viitor, mai ales în contextul îmbătrânirii populației.

Deși sistemul european permite cumularea pensiilor din mai multe state, există în continuare diferențe semnificative între țări.

Nivelul contribuțiilor, vârsta de pensionare și modul de calcul al pensiei variază, ceea ce poate influența venitul final al beneficiarului.

Din acest motiv, instrumente precum PEPP sunt văzute ca o soluție pentru a oferi stabilitate și predictibilitate.

Pentru românii care lucrează în mai multe țări, combinația dintre pensiile naționale și PEPP oferă o soluție adaptată realității actuale.

Aceștia pot păstra drepturile acumulate în fiecare stat și, în același timp, pot construi o pensie suplimentară într-un sistem unitar.

Acest model reduce riscul pierderii contribuțiilor și oferă mai mult control asupra economiilor personale.

Mobilitatea forței de muncă a determinat Uniunea Europeană să adapteze sistemele de pensii la noile realități.

Românii pot beneficia deja de pensii din mai multe state, iar introducerea PEPP adaugă o componentă suplimentară de siguranță financiară.

În viitor, combinația dintre pensiile naționale și cele paneuropene ar putea deveni norma pentru milioane de cetățeni europeni.