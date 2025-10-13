România, urcare importantă în clasamentul FIFA, după victoriile cu Republica Moldova și Austria

Naționala României a urcat 6 poziții înierarhia mondială întocmită de cei de la FIFA. Reprezentativa condusă de Mircea Lucescu se află momentan pe poziția a 45-a, clasarea precedentă fiind pe locul 51. „Tricolorii” nu au impresionat în amicalul cu Republica Moldova, de săptămâna trecută, dar s-au impus cu scorul de 2-1.

Ieri, România a obținut o victorie importantă, pe teren propriu, scor 1-0 contra Austriei, în campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Un succes care menține șansele matematice de-a ajunge la turneul final, prin intermediul preliminariilor. Pentru asta, „tricolorii” au nevoie de un succes la două goluri diferență în Bosnia și o victorie cu San Marino. Locul 2 în grupă duce la baraj. Austriecii nu mai pot rata prima poziție decât printr-un accident istoric. Ei mai au de jucat cu Cipru în deplasare și Bosnia pe teren propriu. Austria are un total de 15 puncte. Bosnia a adunat 13, România a strâns 10 puncte.

În ceea ce privește clasamentul FIFA, Austria este pe locul al 25-lra, iar Bosnia ocupă cea de-a 74-a poziție. Cea mai slabă națională a lumii este San Marino, aflată pe poziția 210.

1. Spania

2. Franța

3. Argentina

4. Anglia

5. Portugalia

6. Brazilia

7. Olanda

8. Belgia

9. Italia

10. Croația

11. Germania

12. Maroc

13. Columbia

14. Mexic

15. Uruguay

„Jucătorii au dat totul pe teren. Este ceea ce am cerut eu să facem, a învins inteligenţa şi cunoaşterea tuturor. În spatele lor s-a adăugat comunicarea fantastică, sacrificiul lor. A fost momentul în care au ştiut exact ce să facă pe teren. Nicio minge nu ne-a surprins, nu au putut folosi nicio minge lungă, nici măcar accelerările”, a spus selecționerul Mircea Lucescu la finalul partidei cu austriecii.

„Am avut şansa să marcăm în ultimul minut, dar am construit golul cu Ianis, cu Man, cu respingerea, şi apoi din nou cu centrare pe partea opusă. Ei ştiau foarte bine că austriecii ies la pressing şi acolo a apărut Ghiţă extraordinar. Ştiam că este un jucător foarte bun, ştie unde să fie şi cum să rezolve faza”, a mai declarat „Il Luce”.