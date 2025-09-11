Politica

România, ținta unui atac hibrid al Rusiei, de 10 ani. Președintele Nicușor Dan a dat detalii

România, ținta unui atac hibrid al Rusiei, de 10 ani. Președintele Nicușor Dan a dat detaliiNicușor Dan / sursa foto: Facebook
România este ținta unui război hibrid dus de Rusia în țara noastră, după cum a afirmat președintele Nicușor Dan, azi, într-o emisiune TV. Atacurile venite dinspre Kremlin se duc mai ales în zona zona dezinformării, iar marea platformă este cea a rețelelor de socializare. De asemenea, au existat și foarte multe atacuri cibernetice care au vizat țara noastră.

Nicușor Dan confirmă. România a ținta unor atacuri hibrid venite din Rusia

„Da, este evaluarea mea”, a spus liderul de la Cotroceni, întrebat fiind despre atacurile repetate ale rușilor și perioada estimativă - 10 ani. „La un moment dat o să facem un tablou general, nu foarte departe de momentul ăsta, și în care o să dăm elemente. Ce s-a întâmplat, așa cu informațiile și contextul ăsta mai superficial al unei dicuți. A fost vorba despre o creștere graduală, pe de o parte de atacuri cibernetice la infrastructuri, pe de altă parte de instrumente de propagandă care s-au dus încet-încet și au capturat sau au influențat zone din societate”.

Dezinformare online

Dezinformare online. Sursa foto. Pixabay

Cum au reacționat instituțiile

Nicușor Dan a spus că, din punct de vedere al reacției instituțiilor din România, replicile abia acum încep să apară. „Pe zona de dezinformare de-abia începe să se facă”.

Președintele țării a fost întrebat și despre peisajul general al României, din punct de vedere instituțional. Dacă este de acord cu ceea ce afirmase predecesorul său, Klaus Iohannis: „România e un stat eșuat”.

Ce nu merge în țară

„Sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează, da, deci putem să dăm o notă de la 1 la 10 pe eşec. Şi sunt zone din stat care funcţionează şi sunt zone din stat care nu funcţionează, şi oamenii le văd, evident. E un stat în care există corupţie, e un stat în care există birocraţie, e un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul. Astea sunt părţi de eşec importante, şi un stat care nu are strategiile fundamentale”, a mai declarat liderul de la Cotroceni.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    11 septembrie 2025 la 18:17

    Nea Nicu proeuropa inseamna razboi ori romanii nu vor sa participe. Daca vrei poti merge tu.

