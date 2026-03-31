România și SUA s-au lansat în discuții pentru un parteneriat pe piața alimentară

Buchet cu produse tradiționale. Sursa foto: Facebook
Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Nicolae Bociu, a avut marți o întâlnire oficială cu Heidi Broekemeier, atașat agricol regional al Ambasadei Statelor Unite, reprezentant al Departamentului pentru Agricultură al Guvernului american.

Discuțiile au fost axate pe consolidarea cooperării bilaterale în domeniul siguranței alimentare și pe identificarea unor oportunități concrete de extindere a exporturilor românești pe piața americană.

Potrivit informațiilor transmise de ANSVSA, principalul obiectiv al dialogului a fost armonizarea standardelor de siguranță alimentară între România și Statele Unite. Această etapă este considerată esențială pentru deschiderea unor noi fluxuri comerciale de produse agroalimentare românești către una dintre cele mai competitive piețe din lume.

Întâlnirea are loc într-un context în care România încearcă să își diversifice piețele de export și să valorifice potențialul sectorului agricol. Relația comercială cu Statele Unite este văzută ca una strategică, iar adaptarea standardelor sanitare și veterinare reprezintă un pas necesar pentru accesul pe această piață.

Autoritățile române indică exportul de carne de ovine procesată ca prioritate strategică

Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat accesul produselor românești din carne procesată de ovine pe piața americană. Autoritățile române consideră acest segment ca fiind unul cu potențial ridicat de dezvoltare, în condițiile în care cererea pentru produse alimentare de calitate este în creștere.

„Vedem o oportunitate majoră şi strategică în deschiderea accesului pe piaţa din SUA pentru produse româneşti din carne procesată de ovine", a declarat Alexandru Bociu. Acesta a subliniat că realizarea acestui obiectiv depinde în mod direct de compatibilitatea standardelor sanitare și de siguranță alimentară între cele două state.

Discuțiile au vizat pași concreți pentru certificare și protecția consumatorului

Dialogul dintre cele două părți nu s-a limitat la aspecte generale, ci a inclus și discuții despre măsuri concrete pentru facilitarea schimburilor comerciale. Potrivit ANSVSA, un element esențial îl reprezintă cooperarea tehnică în domeniul certificării sanitar-veterinare.

Autoritățile române au pus accent pe necesitatea dezvoltării unor mecanisme eficiente de certificare, care să garanteze calitatea și siguranța produselor exportate. În paralel, a fost abordată și tema protecției consumatorului, un criteriu fundamental pentru accesul pe piața americană.

„O relaţie comercială solidă are nevoie de o fundaţie solidă de încredere", a declarat Alexandru Bociu. Acesta a adăugat că România a demonstrat, prin sistemele sale de control și certificare, că poate respecta standarde ridicate în domeniul siguranței alimentare.

Elementele enumerate sunt esențiale în procesul de negociere a accesului pe piețele externe, în special în cazul Statelor Unite, unde reglementările sunt stricte și controalele sunt riguroase.

Parteneriatul România–SUA este consolidat prin cooperare tehnică și economică

ANSVSA a transmis că această întâlnire reconfirmă parteneriatul dintre România și Statele Unite în domeniul agroalimentar. Cooperarea dintre cele două state nu se limitează la schimburi comerciale, ci include și transfer de expertiză și colaborare instituțională.

Vizita reprezentantului american este interpretată ca un semnal de deschidere pentru extinderea relațiilor economice bilaterale. În același timp, aceasta oferă producătorilor români perspective noi de acces pe piețe internaționale de prestigiu.

Pentru sectorul agricol românesc, o eventuală deschidere a pieței americane ar putea reprezenta un pas important în creșterea competitivității și în diversificarea exporturilor. Produsele din carne de ovine, în special, sunt văzute ca un segment cu potențial de dezvoltare, având în vedere tradiția și capacitatea de producție existente în România.

În ansamblu, discuțiile dintre ANSVSA și reprezentanții americani indică o etapă incipientă, dar relevantă, în procesul de consolidare a relațiilor comerciale dintre cele două state.

