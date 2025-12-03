Sport

România, învinsă de Ungaria la Mondialul de handbal. Nu mai sunt șanse de calificare în sferturile de finală

Comentează știrea
România, învinsă de Ungaria la Mondialul de handbal. Nu mai sunt șanse de calificare în sferturile de finalăHanbal. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Naționala feminină de handbal a României a pierdut jocul cu Ungaria, scor 29 - 34 (16 - 18), disputat în Grupele Principale ale Campionatului Mondial găzduit de Olanda și Germania. Eșecul de la Rotterdam anulează „tricolorelor” orice șansă de calificare în sferturile de finală ale competiției.

România a pierdut meciul cu Ungaria și nu mai are șanse să se califice în sferturile de finală ale Campionatului Mondial

Reprezentativa Ungariei a condus la cinci goluri în prima repriză, cu 10-5, dar România s-a apropiat la două goluri la pauză, scor 16-18. În repriza a doua, naționala „tircoloră” a fost de mai multe ori aproape de egalare, dar nu a reuşit-o şi Ungaria s-a desprins apoi la 29-24, câştigând fără mari bătăi de cap.

sursa: Facebook

Cum arată statistica handbalistelor „tricolore” în partida de miercuri

Sorina-Maria Grozav a marcat 7 goluri pentru România, Lorena-Gabriela Ostase 5, Alisia Lorena Boiciuc 4, Elena Roşu 4, Mihaela Andreea Mihai 3, Sonia-Mariana Seraficeanu 2, Alexandra Gabriela Dumitraşcu 1, Eva Kerekes 1, Asma Elghaoui 1, Andreea-Cristina Popa 1.

Portarul Bianca Curmenţ a reuşit 13 intervenţii (36%), iar Yuliya Dumanska a apărat două şuturi (15%).

MAI clarifică situația pensiilor de serviciu. Cine sunt beneficiarii reali și care este pensia medie în 2024
MAI clarifică situația pensiilor de serviciu. Cine sunt beneficiarii reali și care este pensia medie în 2024
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 4 decembrie 2025. Despre Astrologie (XLIII) 
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 4 decembrie 2025. Despre Astrologie (XLIII) 

Pentru maghiare au înscris Katrin Gitta Klujber 7 goluri, Petra Vamos 5, Petra Anita Tovizi 5, Csenge Kuczora 4, Anna Albek 3, Laura Falusi-Udvardi 3, Greta Marton 3, Lea Farago 1, Reka Bordas 1, Petra Simon 1, Julia Harsfalvi 1.

Zsofy Szemerey a apărat 6 şuturi (29%), iar Kinga Janurik a avut 7 intervenţii (35%).

România fusese învinsă și de Danemarca, în prima fază a grupelor, cu scorul de 31 - 39.

Urmează meciul fără miză, cu reprezentativa din Senegal, vineri, de la ora 16.30

În alt meci din grupă, Japonia a dispus de Elveţia cu scorul de 27-21. Miercuri seara (21:30) se va juca şi meciul Danemarca - Senegal. Ungaria se clasează pe prima poziți în grupă, cu un total de 6 puncte și este urmată de Danemarca, care a strâns 4 puncte. România are 2 puncte, Elveţia, 2 puncte, Japonia, 2 puncte, Senegal, 0 puncte.

Reprezentativa României va juca următorul meci  de la Campionatul Mondial, vineri, contra naționalei Senegalului, de la ora 16:30.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:22 - Sistemul Energetic Naţional, stabilizat. Bogdan Ivan: Centrala Brazi va fi repornită programat
22:13 - Președintele Nicușor Dan va fi prezent la ceremonia de premiere a actorului Victor Rebengiuc
22:05 - Iranul s-a răzgândit și va participa la tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial
21:57 - Diana Buzoianu ia în calcul desființarea companiei ESZ Prahova
21:48 - MAI clarifică situația pensiilor de serviciu. Cine sunt beneficiarii reali și care este pensia medie în 2024
21:41 - Dronă găsită pe un câmp din Sângerei. Un localnic a transportat-o acasă cu motocultorul, fără să anunțe autoritățile

HAI România!

Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc

Proiecte speciale