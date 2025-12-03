România, învinsă de Ungaria la Mondialul de handbal. Nu mai sunt șanse de calificare în sferturile de finală

Naționala feminină de handbal a României a pierdut jocul cu Ungaria, scor 29 - 34 (16 - 18), disputat în Grupele Principale ale Campionatului Mondial găzduit de Olanda și Germania. Eșecul de la Rotterdam anulează „tricolorelor” orice șansă de calificare în sferturile de finală ale competiției.

Reprezentativa Ungariei a condus la cinci goluri în prima repriză, cu 10-5, dar România s-a apropiat la două goluri la pauză, scor 16-18. În repriza a doua, naționala „tircoloră” a fost de mai multe ori aproape de egalare, dar nu a reuşit-o şi Ungaria s-a desprins apoi la 29-24, câştigând fără mari bătăi de cap.

Sorina-Maria Grozav a marcat 7 goluri pentru România, Lorena-Gabriela Ostase 5, Alisia Lorena Boiciuc 4, Elena Roşu 4, Mihaela Andreea Mihai 3, Sonia-Mariana Seraficeanu 2, Alexandra Gabriela Dumitraşcu 1, Eva Kerekes 1, Asma Elghaoui 1, Andreea-Cristina Popa 1.

Portarul Bianca Curmenţ a reuşit 13 intervenţii (36%), iar Yuliya Dumanska a apărat două şuturi (15%).

Pentru maghiare au înscris Katrin Gitta Klujber 7 goluri, Petra Vamos 5, Petra Anita Tovizi 5, Csenge Kuczora 4, Anna Albek 3, Laura Falusi-Udvardi 3, Greta Marton 3, Lea Farago 1, Reka Bordas 1, Petra Simon 1, Julia Harsfalvi 1.

Zsofy Szemerey a apărat 6 şuturi (29%), iar Kinga Janurik a avut 7 intervenţii (35%).

România fusese învinsă și de Danemarca, în prima fază a grupelor, cu scorul de 31 - 39.

În alt meci din grupă, Japonia a dispus de Elveţia cu scorul de 27-21. Miercuri seara (21:30) se va juca şi meciul Danemarca - Senegal. Ungaria se clasează pe prima poziți în grupă, cu un total de 6 puncte și este urmată de Danemarca, care a strâns 4 puncte. România are 2 puncte, Elveţia, 2 puncte, Japonia, 2 puncte, Senegal, 0 puncte.

Reprezentativa României va juca următorul meci de la Campionatul Mondial, vineri, contra naționalei Senegalului, de la ora 16:30.