Risc mare de război. Declarațiile lui Trump și amenințările Iranului sporesc temerile

Escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran a intrat într-o nouă fază, după ce președintele american Donald Trump a confirmat public existența unor discuții recente cu oficiali iranieni, potrivit Daily Express.

Declarațiile vin într-un context regional marcat de temeri legate de posibile lovituri militare și de mobilizări navale americane în apropierea Iranului.

Potrivit afirmațiilor făcute de liderul de la Casa Albă, mesajele transmise Teheranului au inclus cerințe clare privind programul nuclear și situația internă din Iran. În același timp, forțe militare americane se află în deplasare către regiune, sporind nivelul de alertă diplomatică și militară.

Președintele SUA a declarat că a discutat cu reprezentanți ai Iranului în ultimele zile și că le-a transmis două solicitări principale.

„I-am spus două lucruri: numărul unu, fără nuclear. Și numărul doi, opriți uciderea protestatarilor. Vor trebui să facă ceva”, a afirmat Donald Trump, în timpul apariției sale publice la premiera filmului „Melania”.

Declarațiile vin pe fondul unor informații potrivit cărora autoritățile iraniene ar fi reprimat violent proteste interne. În acest context, Trump a mai precizat că Statele Unite dispun de „nave foarte mari și foarte puternice care se îndreaptă acum spre Iran” și că speră să nu fie necesară utilizarea acestora.

În paralel cu aceste declarații, portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său de luptă au continuat deplasarea către Golful Persic. Potrivit informațiilor disponibile, flota se află deja la o distanță care permite desfășurarea de operațiuni militare, dacă situația o va impune.

Prezența navală americană a fost interpretată ca parte a unei strategii de descurajare, în condițiile în care Iranul se află în stare de alertă ridicată, anticipând un posibil atac.

Un avertisment a venit și din partea unui oficial al Hezbollah, organizație aliată Iranului. Nawaf al-Moussawi a declarat, potrivit televiziunii iraniene Press TV, că orice atac asupra Iranului ar putea „declanșa un vulcan în regiune”.

Acesta a susținut că Statele Unite nu pot anticipa consecințele unei astfel de acțiuni și a adăugat: „Vom trece acel pod când vom ajunge la el”, referindu-se la un eventual răspuns al Hezbollah.

Reacții au apărut și din partea Federației Ruse.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat că Moscova „îndeamnă la reținere de ambele părți” și a avertizat că folosirea forței împotriva Teheranului ar putea genera haos regional și „consecințe foarte periculoase”.

Comandamentul Central al Forțelor Aeriene ale SUA, parte a CENTCOM, a anunțat desfășurarea unui exercițiu de pregătire pe mai multe zile.

Potrivit comunicatului oficial, exercițiul este „conceput pentru a demonstra capacitatea de a desfășura, dispersa și susține puterea aeriană de luptă” în zona de responsabilitate a CENTCOM.

În acest context tensionat, premierul britanic Keir Starmer a declarat că Marea Britanie și aliații săi lucrează pentru a preveni dezvoltarea armelor nucleare de către Iran.

„Marea provocare este să ne asigurăm că Iranul nu obține un program nuclear și lucrăm cu aliații noștri în acest scop”, a afirmat acesta în timpul unei vizite oficiale la Beijing.