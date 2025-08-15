Monden Johnny Depp, aproape de o întoarcere istorică în „Pirații din Caraibe”. Ce spune producătorul Jerry Bruckheimer







Actorul Johnny Depp ar putea relua rolul emblematic al căpitanului Jack Sparrow în viitorul film din seria „Pirații din Caraibe”, potrivit unor informații oferite de producător. Jerry Bruckheimer a confirmat că a avut discuții cu Depp privind o posibilă revenire în franciză. Potrivit acestuia, implicarea actorului depinde de calitatea scenariului.

Franciza „Pirații din Caraibe”, lansată în 2003, a generat încasări de aproximativ 4,5 miliarde de dolari la nivel global prin cele cinci filme produse până în prezent, consolidându-și astfel statutul de una dintre cele mai de succes serii cinematografice din istorie. Un factor esențial în popularitatea francizei a fost personajul Jack Sparrow, interpretat de actorul Johnny Depp.

„Dacă îi va plăcea cum este scris rolul pentru personajul său, cred că va accepta. Totul ține de scenariu, dar el este deschis ideii”, a precizat producătorul.

Aceste declarații vin în contextul în care studiourile Disney pregătesc un nou început pentru celebra serie, al șaselea film fiind conceput ca un reboot. Relația profesională dintre Johnny Depp și Disney s-a deteriorat în urma unui articol publicat în 2018, în care fosta soție a actorului, Amber Heard, relata experiențe de violență domestică, fără a-l menționa direct.

Ulterior, Depp a fost înlăturat din proiectele în curs ale companiei. Cu toate acestea, Bruckheimer și-a exprimat în repetate rânduri dorința ca Depp să revină în rolul care l-a consacrat în seria „Pirații din Caraibe”.

Producătorul Jerry Bruckheimer a sugerat că următorul film din serie, Pirații din Caraibe 6, ar putea aduce împreună atât actori noi, cât și membri ai distribuției originale.

Bruckheimer, cunoscut pentru implicarea în seria „Pirații din Caraibe”, sugerează că personajul iconic „Căpitanul Jack Sparrow”, interpretat de Johnny Depp, ar putea reveni pe marile ecrane.

De-a lungul timpului, s-a discutat intens despre viitorul seriei fără Depp, însă mulți consideră aproape imposibilă continuarea „Piraților din Caraibe” fără prezența sa. Interesant este că declarația producătorului a venit la scurt timp după ce Orlando Bloom a confirmat existența unor discuții privind reuniunea distribuției originale a filmului.

Astfel, fanii francizei pot spera că Johnny Depp va accepta rolul, în special dacă îi va conveni modul în care scenariul îi dezvoltă personajul în continuarea a șasea a seriei.

Producătorul francizei „Piraţii din Caraibe” a declarat, în trecut, că, deși noul proiect reprezintă un reboot, l-ar include oricând pe Johnny Depp în distribuție, dacă ar depinde de el.

„Îl apreciez enorm. Este un prieten apropiat și un artist remarcabil, cu un stil inconfundabil. Interpretarea sa l-a definit pe Jack Sparrow. El a adăugat elemente inspirate din Polecat și Keith Richards, contribuind decisiv la conturarea rolului”, a explicat acesta.

Ultimul film al seriei, „Piraţii din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar”, a fost lansat în 2017 și i-a avut în distribuție, alături de Johnny Depp, pe Geoffrey Rush, Orlando Bloom și Keira Knightley.

Discuțiile privind realizarea celei de-a șasea părți au început cel puțin din anul 2019. În prezent, prioritatea principală o reprezintă finalizarea scenariului. „Lucrăm încă la el. Ne dorim să facem acest film, însă avem nevoie de o poveste solidă. Nu am ajuns încă la versiunea finală, dar suntem pe aproape”, a declarat producătorul, potrivit ew.com.