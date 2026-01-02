Revelionul 2026 din Republica Moldova, marcat de excese pirotehnice. Avocatul Poporului cere Parlamentului măsuri drastice

Sărbătorile de iarnă din acest an în Republica Moldova au readus în prim-plan o problemă cronică a societății: utilizarea iresponsabilă a materialelor pirotehnice.

În ciuda apelurilor repetate lansate de Oficiul Avocatului Poporului înainte de perioada festivităților, bilanțul tragic al primelor zile ale anului 2026 indică o realitate îngrijorătoare.

Deși numeroase primării, precum cele din Cahul, Anenii Noi, Strășeni sau Telenești, au dat dovadă de responsabilitate și au renunțat la focurile de artificii, spațiul public a fost dominat de o utilizare excesivă și, în multe cazuri, ilegală a petardelor și artificiilor, generând consecințe grave asupra sănătății publice și mediului înconjurător.

Conform datelor centralizate de Oficiul Avocatului Poporului, perioada dintre Crăciun și a doua zi a noului an a fost marcată de incidente care confirmă necesitatea unei intervenții legislative urgente. Avocatul Poporului susține că a asistat la o utilizare necontrolată a produselor pirotehnice, ale cărei efecte s-au tradus prin numeroase persoane internate în instituții medicale cu traumatisme grave.

Mai mult, impactul asupra celor vulnerabili a fost unul sistemic: copiii, persoanele în etate și cetățenii cu dizabilități au fost afectați de zgomotul puternic, în timp ce posesorii de animale și organizațiile de protecție a mediului au raportat dispariții masive de animale de companie, păsări moarte și o poluare accentuată a aerului și solului.

Această nemulțumire colectivă s-a manifestat intens pe platformele online, unde mii de cetățeni au condamnat transformarea sărbătorilor într-un scenariu de asediu sonor.

Instituția Ombudsmanului subliniază că aceste experiențe negative nu sunt specifice doar Republicii Moldova, situații similare sau chiar mai grave fiind raportate și în state vecine precum România sau Italia. Totuși, exemplele pozitive, cum a fost cel al Primăriei Călărași, care a înlocuit tradiționalele artificii cu „show-uri de lumini” moderne, demonstrează că există alternative sigure care pot satisface nevoia de celebrare fără a pune în pericol siguranța comunității.

În fața acestei situații, Ceslav Panico, Avocatul Poporului, a decis să treacă la acțiuni oficiale, adresând un demers către trei comisii parlamentare strategice: Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie, Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde, respectiv Comisia pentru economie, buget și finanțe.

Scopul acestei solicitări este organizarea unei ședințe consultative comune pentru a pune bazele unei reglementări mult mai restrictive a regimului articolelor pirotehnice. Dialogul propus urmează să implice nu doar parlamentari, ci și experți din ministerele de resort, reprezentanți ai poliției, medici, academicieni și organizații neguvernamentale specializate în protecția animalelor.

Propunerile înaintate de Ombudsman vizează o abordare graduală, dar fermă. Printre măsurile puse pe masa discuțiilor se numără interzicerea totală a focurilor de artificii pe termen mediu și lung, precum și restricționarea severă a comercializării acestora.

O soluție imediată ar putea fi limitarea achiziției produselor complexe doar de către persoane juridice autorizate și stabilirea unor ferestre orare extrem de scurte, în spații strict delimitate, pentru utilizarea acestora. De asemenea, se propune o majorare semnificativă a taxelor și impozitelor pentru produsele pirotehnice, dublată de o înăsprire a sancțiunilor pentru cei care vând sau utilizează astfel de obiecte fără autorizație.

Ceslav Panico a subliniat că succesul acestui demers depinde în mod critic de existența voinței politice, menționând că sprijinul din partea ministerelor și a miilor de cetățeni reprezintă un semnal clar că societatea este pregătită pentru schimbare.

Pe lângă restricții, strategia propusă include stimularea alternativelor ecologice prin facilități fiscale. Încurajarea utilizării spectacolelor cu drone sau a sistemelor de iluminare laser ar putea oferi comunităților o modalitate de a sărbători care să fie în pas cu tendințele europene de sustenabilitate și respect față de viața urbană.

În încheiere, Oficiul Avocatului Poporului a reamintit că rămâne receptiv la feedback-ul cetățenilor prin intermediul adresei de e-mail dedicate, nu.artificii@ombudsman.md.

Această platformă continuă să colecteze propuneri, idei și mărturii despre incidentele petrecute în perioada sărbătorilor, informații care vor servi drept bază de dovezi în viitoarele dezbateri parlamentare.

Mesajul instituției este clar: o celebrare adevărată nu trebuie să se bazeze pe frică și poluare, ci pe respectul reciproc și protejarea celor mai vulnerabili membri ai societății.