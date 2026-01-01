Explozie mortală de petardă. Un moldovean și-a pierdut viața lângă Roma

Republica Moldova. Prima tragedie provocată de folosirea petardelor în noaptea de Revelion a fost înregistrată miercuri, 31 decembrie 2025, în apropiere de Roma. Un bărbat în vârstă de 63 de ani, cetățean al Republicii Moldova, și-a pierdut viața după ce a fost rănit grav de explozia unui dispozitiv pirotehnic.

Incidentul s-a produs în jurul orei 17:30, pe strada Cortemaggiore, în zona dintre Acilia și Vitinia. Potrivit presei italiene, echipajul de ambulanță ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-l salva pe bărbat, acesta fiind deja decedat.

Primele informații indică faptul că explozia i-a provocat răni extrem de grave, incompatibile cu viața, decesul survenind în urma unei hemoragii puternice. Deflagrația a provocat și pagube materiale, fiind avariate geamurile mai multor automobile parcate în zonă. Alte persoane nu au fost rănite.

Cazul este investigat de carabinierii din Ostia, care încearcă să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul și tipul de material pirotehnic implicat. Tragedia readuce în atenție pericolele utilizării necorespunzătoare a artificiilor și petardelor.

ambulanta / sursa foto: dreamstime.com

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a transmis un comunicat oficial privind incidentul tragic de la Roma, unde un cetățean moldovean și-a pierdut viața în urma unei explozii provocate de materiale pirotehnice. Autoritățile italiene investighează circumstanțele exacte ale evenimentului.

„Ministerul Afacerilor Externe exprimă regretul în legătură cu incidentul tragic produs la data de 31 decembrie, la Roma, în urma unei explozii provocate de materiale pirotehnice, soldat cu decesul unui cetățean al Republicii Moldova”, se arată în declarația instituției.

MAE a transmis condoleanțe familiei îndoliate și apropiaților victimei, precizând că misiunea diplomatică de la Roma este implicată activ în gestionarea situației. Ambasada Republicii Moldova rămâne în contact cu autoritățile italiene și va acorda asistență consulară dacă va fi necesar.

„Ambasada Republicii Moldova la Roma se află în contact cu autoritățile italiene și va acorda asistența consulară necesară, în cazul în care aceasta va fi solicitată”, precizează comunicatul MAE.

Ministerul Afacerilor Externe îndeamnă cetățenii moldoveni aflați peste hotare să manifeste prudență sporită, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă. Instituția recomandă respectarea strictă a normelor de siguranță și a legislației locale, în special privind utilizarea materialelor pirotehnice, pentru prevenirea unor accidente grave.

„Recomandăm cetățenilor să respecte toate normele de siguranță și legislația locală privind utilizarea materialelor pirotehnice, pentru a evita accidentele care pot avea consecințe tragice”, se mai arată în comunicat.

Amintim că, un pacient se află internat în Secția de Terapie Intensivă, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale în urma exploziei unui foc de artificii, în noaptea de Revelion, potrivit unui comunicat al IMSP Institutul de Medicină Urgentă (IMU). În total, aproape 200 de persoane s-au adresat Departamentului de Primiri Urgențe în noaptea dintre ani, iar 35 au necesitat spitalizare.