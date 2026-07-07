Cartofii noi sunt printre cele mai apreciate legume ale sezonului, fiind perfecți pentru preparate rapide, gustoase și ușor de pregătit. Au o textură fragedă, o coajă subțire și pot fi transformați în garnituri sau feluri principale potrivite pentru zilele călduroase. Fie că îi preferi într-o variantă cremoasă, cu maioneză, fie într-o rețetă simplă cu verdețuri și usturoi, cartofii noi pot deveni rapid vedeta mesei.

O variantă rece, aromată și sățioasă este salata de cartofi noi cu maioneză. Se pregătește simplu și poate fi servită ca atare sau alături de alte preparate.

Ingrediente:

1 kg cartofi noi

4-5 linguri de maioneză

2 fire de ceapă verde

2-3 castraveți murați

o legătură de mărar proaspăt

sare, după gust

piper, după gust

1 linguriță de muștar

zeamă de lămâie, după gust

Spală foarte bine cartofii noi și fierbe-i în apă cu sare până când devin fragezi, dar rămân întregi. După ce s-au răcit puțin, taie-i în jumătăți sau bucăți mai mari, în funcție de dimensiune.

Separat, amestecă maioneza cu muștarul, puțină zeamă de lămâie, sare și piper. Adaugă peste cartofi sosul obținut, ceapa verde tăiată mărunt, castraveții murați tocați și mărarul proaspăt.

Amestecă ușor pentru ca bucățile de cartof să rămână întregi. Preparatul poate fi servit imediat, dar este și mai gustos după ce stă câteva ore la rece.

Pentru cei care preferă o variantă mai simplă, cartofii noi rumeniți sunt o alegere clasică. Exteriorul devine ușor crocant, iar interiorul rămâne moale și cremos.

Ingrediente

1 kg cartofi noi mici

3-4 linguri de ulei de măsline sau floarea-soarelui

4 căței de usturoi

o legătură de pătrunjel verde

câteva fire de mărar

sare, după gust

piper, după gust

boia dulce, opțional

Spală bine cartofii noi, fără să îndepărtezi complet coaja subțire. Fierbe-i aproximativ 10-15 minute în apă cu sare, până când se înmoaie ușor.

Scurge cartofii și pune-i într-o tigaie încăpătoare cu ulei încins sau într-o tavă la cuptor. Lasă-i să se rumenească până capătă o crustă aurie.

La final, adaugă usturoiul zdrobit, verdețurile tocate, sarea și piperul.